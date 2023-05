PlayStation Plus Extra, maggio 2023: Sony ha rimosso uno dei giochi in arrivo per questo mese

Sony ha aggiornato la lista dei giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra a maggio 2023, rimuovendo Soundfall.

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale dei giochi in arrivo nel catalogo riservato agli abbonati di PlayStation Plus Extra e Premium a maggio 2023, Sony ha aggiornato la lista e rimosso uno dei titoli in questione. Si tratta di Soundfall, il dungeon crawler musicale di Drastic Games.

In realtà, qualche giorno fa la lista era stata già ulteriormente modificata. Sony aveva inizialmente rimosso Story of Seasons: Friends of Mineral Town per poi reintegrarlo oggi con un aggiornamento pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog.

Soundfall sarà disponibile nel Catalogo Giochi solo in Giappone e nelle regioni asiatiche dove vengono offerti PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe”, si legge nell’aggiornamento riportato sul PlayStation blog, dove è ricomparso invece Story of Seasons: Friends of Mineral Town.

Vediamo dunque la lista aggiornata dei giochi PlayStation Plus Extra di maggio 2023: