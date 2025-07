Google Chrome di nuovo in tilt su Windows e macOS

Nuovi problemi affliggono Google Chrome dopo l’aggiornamento alla versione 138.0.7204.100/.101: il browser non si apre o si blocca su molti dispositivi Windows e Mac. Gli utenti segnalano congelamenti improvvisi e impossibilità di avvio, mentre Google ammette che il bug è noto ma ancora senza una soluzione ufficiale.

Problemi diffusi dopo l’aggiornamento

Dopo il caso di qualche settimana fa, in cui un conflitto con il sistema Family Safety di Microsoft aveva mandato in crash Chrome su Windows, il browser di Google torna a far parlare di sé per motivi simili. In queste ore si moltiplicano su Reddit e sul forum ufficiale di supporto Google le segnalazioni di un grave malfunzionamento che riguarda l’ultima versione stabile del browser: Chrome non si apre affatto su Windows e diventa inutilizzabile su macOS, dove tende a bloccarsi poco dopo l’avvio.

Le prime segnalazioni sono apparse subito dopo l’aggiornamento alla versione 138.0.7204.100/.101 del canale stabile. Gli utenti coinvolti parlano di schermate nere, lag pesanti e blocchi completi anche dopo aver reinstallato il browser da zero. Alcuni hanno provato a ripiegare su versioni alternative come Chrome Canary, che al momento non sembra essere affetto dal problema, essendo già alla versione 139.

Google conferma il bug, ma il fix tarda

Google ha confermato di essere al corrente del bug, anche se non ha ancora comunicato una soluzione ufficiale né una data di rilascio di un eventuale aggiornamento correttivo. Un “Platinum Product Expert” del forum Google ha parlato di problema noto, già inserito nella lista delle urgenze da sottoporre al Community Manager, ma per ora gli utenti devono arrangiarsi.

Tra i workaround più citati, su Windows sembra funzionare momentaneamente la disattivazione dell’opzione “Esegui come amministratore”: clic destro sull’icona di Chrome → Proprietà → Collegamento → Avanzate → deselezionare la voce in questione. È una soluzione temporanea, non garantita e non valida per tutti, ma potrebbe aiutare a ripristinare almeno l’avvio del browser.

Nel frattempo, chi ha bisogno urgente di una versione stabile può valutare l’utilizzo di Chrome Canary o, in casi estremi, passare a un browser alternativo come Firefox o Edge fino alla risoluzione definitiva. L’assenza di un rollback ufficiale a versioni precedenti del browser complica ulteriormente la situazione, in un momento in cui molti utenti, soprattutto professionisti e studenti, si affidano quotidianamente a Chrome.