iOS 26, la beta pubblica potrebbe arrivare il 23 luglio: attesa più lunga del previsto

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe puntando a rilasciare la prima beta pubblica di iOS 26 mercoledì 23 luglio. Un ritardo rispetto alle tempistiche abituali, che ha spiazzato sia utenti che sviluppatori.

Una finestra di lancio che si restringe

A più di un mese dal debutto della versione beta per sviluppatori, iOS 26 non ha ancora ricevuto un rilascio pubblico. Apple aveva indicato genericamente il mese di luglio, ma senza specificare una data. Ora, secondo quanto riportato da Mark Gurman in risposta a un post su X, il giorno scelto potrebbe essere proprio il 23 luglio, ovvero mercoledì prossimo.

Di solito Apple lancia le beta pubbliche circa una settimana dopo la terza beta per sviluppatori, ma quest’anno qualcosa è andato diversamente. iOS 26 beta 3 è infatti arrivata lunedì 7 luglio, e da allora non si è visto nulla di nuovo, né una beta 4 né la tanto attesa beta pubblica. L’ipotesi è che Apple possa rilasciare una quarta beta domani, oppure optare per una versione “revisionata” della beta 3 prima dell’apertura al pubblico.

Strategia più cauta o problemi sotto il cofano?

Il ritardo potrebbe dipendere da una maggiore prudenza da parte di Apple. iOS 26 introduce modifiche strutturali importanti a livello di intelligenza artificiale e personalizzazione, tra cui nuove funzioni di Apple Intelligence e una Siri rinnovata. Non è da escludere che il team di Cupertino voglia evitare problemi di stabilità, come già successo in passato con release estive troppo affrettate. In effetti, secondo chi ha provato la beta 3, il sistema si sta dimostrando solido ma non ancora perfetto: alcune animazioni sono ancora scattose e ci sono glitch nell’interazione con la nuova interfaccia della schermata di blocco.

Intanto, molti utenti si domandano se valga la pena aspettare ancora o se convenga attendere direttamente la versione finale, in uscita a settembre assieme ai nuovi iPhone 17. Ormai l’attesa è quasi finita.