Tutto quello che devi sapere su iOS 26: nuovo design, funzioni e data di rilascio

Apple ha sorpreso tutti durante il keynote del WWDC 2025 annunciando iOS 26, cambiando radicalmente sistema di branding dopo la versione 18. La scelta riflette una nuova strategia: uniformare la numerazione del sistema operativo con l’anno di riferimento. Ma la vera notizia non è il numero: è il contenuto. iOS 26 segna un aggiornamento ricco di novità, sia estetiche che funzionali, che promettono di rendere l’esperienza su iPhone più fluida, intelligente e personale.

Il nuovo look Liquid Glass e le funzioni smart

Al centro dell’aggiornamento c’è Liquid Glass, una nuova estetica che rinnova completamente la schermata Home e quella di blocco. Caratterizzata da effetti traslucidi adattabili alla luce e pulsanti fluttuanti ridisegnati, questa interfaccia verrà estesa anche a macOS e iPadOS, con l’obiettivo di creare un linguaggio visivo uniforme tra tutti i dispositivi Apple. La somiglianza con il vecchio Aero Glass di Windows Vista ha generato qualche perplessità, ma Apple garantisce che sarà possibile regolare il livello di trasparenza in base alle preferenze dell’utente.

Oltre al design, iOS 26 introduce una serie di strumenti pensati per migliorare la vita quotidiana. Hold Assist, ad esempio, ti avvisa quando un operatore risponde al telefono durante una lunga attesa. Con la nuova funzione di Traduzione live, potrai parlare con qualcuno in un’altra lingua direttamente da telefono, FaceTime o Messaggi, con traduzioni in tempo reale. I gruppi di chat potranno usare sondaggi integrati per decidere dove mangiare o come organizzare eventi, e i messaggi da numeri sconosciuti saranno filtrati automaticamente in una cartella separata.

Un altro ritorno apprezzato è la separazione tra schede Libreria e Collezioni nell’app Foto, un cambiamento che risponde alle lamentele degli utenti dopo l’aggiornamento precedente. Infine, Visual Intelligence ti permetterà di cercare online qualsiasi cosa presente sullo schermo, a partire da un paio di scarpe visto su Instagram fino a oggetti o testi riconoscibili nei tuoi screenshot.

Compatibilità, beta e uscita ufficiale

iOS 26 sarà disponibile per tutti gli iPhone a partire dal modello SE di seconda generazione in poi, ma esclude iPhone XR, XS e XS Max. Il rilascio della beta pubblica è previsto per luglio, accessibile tramite il programma Apple Beta Software Program. Per i più prudenti, conviene aspettare la versione definitiva, attesa a settembre insieme al lancio della gamma iPhone 17 (o iPhone 26, secondo la nuova nomenclatura).

Questa nuova versione di iOS punta a un equilibrio tra innovazione visiva e utilità pratica, con un occhio di riguardo per la privacy e la personalizzazione. La direzione intrapresa da Apple sembra voler creare un sistema più coerente, fluido e centrato sull’utente — in attesa che Siri, il grande assente di quest’anno, riceva il suo atteso aggiornamento AI nel 2026.