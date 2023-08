PlayStation Plus Extra e Premium, agosto 2023: annunciati i giochi gratis PS4 e PS5 del mese

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da agosto 2023. Si tratta di una lista piuttosto corposa che include Sea of Stars, Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Dreams, Lost Judgment e tantissimi altri. Di seguito l’elenco completo dei titoli disponibili a partire da questo mese:

Sea of Stars | PS4, PS5 (dal 29 agosto)

Moving Out 2 | PS4, PS5

Destiny 2: La Regina dei Sussurri | PS4, PS5

Lost Judgment | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

MediEvil: Resurrection | PS4, PS5 (Classici Premium)

Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5 (Classici Premium)

Pursuit Force: Extreme Justice | PS4, PS5 (Classici Premium

Tra i titoli più interessanti svetta l’attesissimo Sea of Stars che sarà disponibile al lancio a partire dal 29 agosto 2023 per tutti gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium. Si tratta di un GDR a turni in pixel art dall’impostazione molto classica, nonché prequel di Messenger (che invece era un metroidvania).

Ancora, tra le aggiunte degne di nota segnaliamo anche Lost Judgment, lo spin-off di Yakuza con protagonista il detective privato Takayuki Yagami e Dreams, l’ambizioso progetto targato Media Molecule.

Quest’ultimo, in particolare, non è da considerarsi una vera e propria esperienza ludica, ma perlopiù uno spazio creativo dove i giocatori possono riporre, rimaneggiare e condividere le proprie idee e le fantasie più bizzarre, creando così il proprio videogioco. Il gioco è disponibile anche per gli abbonati a PlayStation Plus Essential.