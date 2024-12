Promessa mantenuta: iniziano alla grande i "12 Days of OpenAI". Svelato il nuovo potentissimo modello o1 e ora ChatGPT si fa pagare carissimo: il nuovo abbonamento Premium, che si aggiunge al Plus, costa 200$ al mese.

Mercoledì, il CEO di OpenAI Sam Altman ha annunciato il programma “12 Days of OpenAI“, promettendo ogni giorno un evento in livestream con lanci o demo innovativi. Le novità non si sono fatte attendere: Altman ha svelato il lancio del modello o1, descritto come “il modello più intelligente al mondo”, e della nuova sottoscrizione ChatGPT Pro, disponibile a ben 200$ al mese.

Il modello o1, ora integrato in ChatGPT, offre prestazioni superiori rispetto alla versione preview, con capacità multimodali e maggiore velocità. Gli utenti del livello Plus possono accedere a o1 per 20$ al mese, mentre la sottoscrizione Pro consente un’elaborazione ancora più potente per compiti complessi, con “modalità ancora più intelligente”. Oltre a o1, gli abbonati ottengono anche GPT-4o, noto per la sua generazione avanzata di linguaggio naturale, e la funzione vocale avanzata per interazioni basate sulla voce.

Un aspetto che interessa anche i non abbonati è la possibilità di analizzare immagini. Gli utenti possono ora caricare foto e ricevere risposte dettagliate: dalla progettazione di oggetti come una casetta per uccelli alla pianificazione di infrastrutture complesse come i data center. Questa funzionalità segna un passo avanti nell’elaborazione basata su immagini, rendendo o1 uno strumento rivoluzionario per il ragionamento visivo e i compiti complessi.

Prestazioni superiori e focus sulla sicurezza

Altman ha mostrato grafici che dimostrano come o1 superi GPT-4o in test di matematica, competizioni di coding su CodeForces e domande scientifiche a livello di dottorato. Il nuovo modello include miglioramenti significativi nella sicurezza, ottenendo un punteggio di 84 nei test di sicurezza rispetto al 22 del predecessore.

OpenAI ha annunciato il ChatGPT Pro Grant Program, un’iniziativa per promuovere l’uso dell’AI in ambiti di beneficio sociale. I primi 10 finanziamenti saranno assegnati a ricercatori medici di rilievo, offrendo loro accesso gratuito agli strumenti Pro. Inoltre, o1 sarà disponibile per utenti aziendali ed educativi a partire dalla prossima settimana.