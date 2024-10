La buona notizia è che Netflix ha chiuso un altro trimestre di successo. La cattiva notizia è che ciononostante gli abbonati italiani dovranno pagare ancora di più per accedere al servizio.

Netflix ha annunciato un nuovo aumento delle tariffe in Italia, una mossa che, pur non essendo del tutto inattesa, colpisce gli abbonati con rincari di uno o due euro al mese. Le nuove tariffe sono già visibili sul sito ufficiale della piattaforma e si applicano a tutti i piani di abbonamento.

Il colosso dello streaming ha giustificato l’ennesimo rincaro con una frase di circostanza, annunciando che i nuovi prezzi contribuiranno ad “aumentare il valore offerto agli abbonati”. Sarà, sta di fatto che quello con i rincari delle piattaforme sta ormai diventando un appuntamento fisso: gli aumenti avvengono praticamente a cadenza annuale.

I nuovi prezzi sono già effettivi dal 18 ottobre in Italia e Spagna, il che significa che gli utenti vedranno l’incremento applicato già alla prossima fatturazione. In particolare, il piano Standard con pubblicità passa da 5,49€ a 6,99€ al mese, il piano Standard senza pubblicità aumenta da 12,99€ a 13,99€, mentre il piano Premium con risoluzione 4K e HDR sale da 17,99€ a 19,99€.

Comunicando gli ultimi risultati finanziari – eccellenti, per la gioia degli azionisti -, Netflix ha annunciato anche l’introduzione di un nuovo piano base senza pubblicità, al costo di 9,99€, che permetterà l’uso su un solo dispositivo alla volta. Questo piano non è ancora disponibile in Italia, ma dovrebbe arrivare presto, ampliando ulteriormente l’offerta della piattaforma.