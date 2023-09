PlayStation Plus Extra e Premium: un leak svela alcuni dei giochi di settembre 2023

Un leak ha svelato alcuni dei giochi PS5 e PS4 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di settembre.

Un leak sembrerebbe aver svelato in anticipo alcuni dei giochi PS5 e PS4 che saranno disponibili a settembre per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. La soffiata proviene dal solito leaker billbil-kun, noto per aver anticipato correttamente nei mesi precedenti tutti i giochi che sarebbero stati aggiunti al servizio in abbonamento. Secondo il leaker i titoli in arrivo su PlayStation Plus nel mese di settembre saranno i seguenti:

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Star Ocean: The Divine Force

13 Sentinels: Aegis Rim

Civilization 6

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

Sicuramente tra i titoli citati spicca senza dubbio NieR Replicant ver.1.22474487139…, la versione aggiornata di NieR Replicant, prequel di Automata, uscito in Giappone nell’aprile del 2010. Ottima anche l’aggiunta di Civilization 6, l’apprezzatissimo ultimo capitolo della nota serie strategica targata Firaxis Games che farà la gioia di tutti gli appassionati del genere.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l’annuncio dei giochi PS4 e PS5 in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium è previsto per domani, mercoledì 13 settembre. Ancora qualche ora dunque e scopriremo la lista completa.