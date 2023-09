PlayStation Plus, settembre 2023: disponibili i giochi PS5 e PS4 del mese

Da oggi, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di settembre 2023 per gli abbonati a tutti i livelli di PlayStation Plus.

Da oggi, martedì 5 settembre 2023, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di settembre 2023 per gli abbonati al PlayStation Plus. Nel caso vi foste persi l’annuncio, ecco i tre titoli gratis di questo mese:

Saints Row (PS4 e PS5)

Black Desert – Traveler Edition (PS4)

Generation Zero (PS4)

Your PlayStation Plus Monthly Games for September are: ➕ Saints Row

➕ Black Desert – Traveler Edition

➕ Generation Zero Full details: https://t.co/63WlqLS81A pic.twitter.com/MWkp0idAaG — PlayStation (@PlayStation) August 30, 2023

Saints Row è il reboot del primo capitolo della saga di Volition, uscito esattamente un anno fa. Il gioco ci mette al comando di un fuorilegge alle prime armi, determinato però a fare strada nel mondo della malavita e a costruirsi un vero e proprio impero insieme ad alcuni fidati compagni.

Black Desert – Traveler Edition, invece, è un MMORPG open world sviluppato da Pearl Abyss con un sistema di combattimento frenetico e tantissime attività da svolgere. Questa edizione include, oltre al gioco base, anche il pacchetto edizione viaggiatore che comprende:

– Pacchetto risparmio (15 giorni) x1

– Scatola di perle – 1000 x1

– Orso polare x1

– Emblema del cavallo: cavallo bianco di livello 7 (femmina) x1

– Flauto dell’allenatore (30 giorni) x1

Infine, Generation Zero è un action open world con elementi survival dagli autori di Just Cause. Il gioco, ambientato in Svezia negli anni ’80, propone uno scenario alternativo e inquietante in cui un esercito di androidi ha invaso il paese, costringendo la popolazione a fuggire.