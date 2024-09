Back to...Play con PS5 è l'imperdibile occasione targata Sony Interactive Entertainment per far propria una PlayStation 5 Slim a prezzo scontato.

Sony Interactive Entertainment ha annunciato la nuova campagna “Back to…Play con PS5”, che offre l’opportunità di acquistare, a partire da oggi 6 settembre – e fino a giovedì 19 – il modello Slim di PlayStation 5 ad un prezzo conveniente. L’offerta infatti interessa sia la versione dotata di unità disco che la Digital Edition, con un risparmio pari a 50€ sul prezzo iniziale. Nello specifico, PS5 con unità disco sarà disponibile al prezzo di 499,99€, anzichè 549,99€; mentre PS5 Digital Edition potrà essere acquistata al prezzo di 399,99, anzichè 449,99€.

Settembre segna, storicamente, il ritorno alla routine quotidiana per molti, con la riapertura degli uffici e delle scuole dopo le vacanze estive, ma questo non significa che non ci sia spazio per un po’ di evasione e divertimento. La campagna “Back to…Play con PS5”, rappresenta il momento ideale per entrare nel modo di PlayStation 5 Slim e di scoprirne tutte le novità.

Il nuovo design di PS5 presenta una forma più snella e confortevole rispetto alla precedente versione, con un volume e un peso ridotti, rispettivamente, del 30% e del 18%, e un Ultra HD Blu-ray Disc, che per la prima volta è totalmente rimovibile. Oltre alle nuove specifiche tecniche, PS5 Slim offre a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere nuove incredibili avventure, grazie a un’importante libreria di giochi che andrà ad espandersi ulteriormente nei prossimi mesi, con il lancio di titoli come LEGO Horizon Adventures, Until Dawn e tanti altri. Sempre a partire da oggi, poi, è disponibile, in esclusiva per PS5, Astro Bot, l’acclamato nuovo platform targato Team Asobi, che segna la consacrazione di una nuova icona del mondo PlayStation.

La Nave madre PS5 è stata distrutta, disperdendo ASTRO e l’equipaggio dei bot tra le galassie. È ora di guidare il tuo fidato Dual Speeder attraverso più di 50 pianeti pieni di divertimento, pericoli e sorprese. Durante il tuo viaggio, sfrutta al meglio i nuovi poteri di ASTRO e ritrova molti eroi iconici dell’universo PlayStation!

