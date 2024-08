Torna la magia: il primo settembre si celebra il Back to Hogwarts... ecco come non farsi trovare impreparati.

Ogni 1° settembre, i fan di Harry Potter di tutto il mondo si riuniscono di persona e online per celebrare il Back to Hogwarts, un evento iconico nel calendario degli appassionati della serie. Questa giornata speciale segna difatti il momento in cui i giovani maghi e streghe salgono a bordo dell’Hogwarts Express dal binario 9 e ¾, per iniziare un nuovo anno di avventure alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. È un momento emozionante, che segna l’inizio di un anno ricco di magia. Magia che anche i fan vogliono rivivere personalmente tramite il fandom. Ecco come unirsi alla festa!

La tradizione del raduno

Tradizionalmente, il raduno più importante al mondo (nonché ufficiale) è naturalmente quello londinese, presso la stazione di Kings Cross, che nella finzione della lore della saga nasconde il mitico binario magico segreto. Nelle cui vicinanze, difatti, è presente l’installazione del mitico carrello dei bagagli presso cui fare foto più o meno in character, nonché uno shop ufficiale del franchise. Solitamente, le autorità locali sono “complici” dell’evento, presentando scherzosamente in cartellone la partenza del treno e permettendo il raduno. Purtroppo, questo non avverrà quest’anno, e i fan sono invitati a riunirsi altrove e a partecipare ad altri tipi di attività, come quelle pensate a teatro per La Maledizione dell’Erede (The Cursed Child).

Il raduno ufficiale italiano

Suona dunque alquanto singolare che, invece, si siano organizzati diversi ritrovi ufficiali in giro per il mondo, tra cui uno anche a Roma. In occasione del Back To Hogwarts 2024, la Galleria Alberto Sordi a Roma ospiterà un evento dedicato a Harry Potter. I fan della serie potranno infatti vivere la propria personale esperienza di ritorno a Hogwarts attraverso una serie di installazioni a tema per realizzare foto memorabili e divertirsi con gli elementi iconici della serie. Dalla Piattaforma 9 e ¾, fino ad un’area completamente dedicata allo sport più iconico del mondo magico: il Quidditch. Una giornata all’insegna della magia per adulti e bambini, e soprattutto per i fan della serie, che potranno partecipare a quiz ispirati a Harry Potter per vincere dei fantastici premi a tema. Tutti in attesa dello scoccare delle ore 11, il momento più atteso che segna l’effettiva partenza dell’Hogwarts Express dal binario 9 e ¾, per l’inizio del nuovo anno scolastico. L’evento inizierà alle ore 10:00 e durerà per tutta la giornata.

Nel resto del mondo

USA: Per la prima volta in assoluto, i fan statunitensi sono invitati a un pop-up event speciale a tema che si terrà nella splendida Vanderbilt Hall, presso il Grand Central Terminal di New York City.

Francia: Non ci sono solo le Olimpiadi a Parigi quest’anno ma anche il Back to Hogwarts. I fan in Francia possono aspettarsi un evento speciale a tema Quidditch, che si terrà al Parvis de la Part-Dieu a Lione. I visitatori potranno migliorare le loro abilità di Quidditch, posare per foto a tema “Back to Hogwarts”, giocare, ricevere omaggi e molto altro.

Germania: Ad Amburgo si terrà un evento speciale per i fan all’esterno del Teatro del Großmarkt, la “casa” tedesca di Harry Potter e la Maledizione dell’Erede. È previsto un panel coinvolgente, un conto alla rovescia dal vivo e apparizioni di ospiti speciali. I fan a Monaco potranno anche visitare “Harry Potter: The Exhibition” e il negozio Wizarding World by Thalia per celebrare l’occasione.

Spagna: I fan in Spagna sono invitati a un evento speciale a Madrid. Le festività includono opportunità fotografiche e sorprese durante tutta la giornata.

Cina: I fan sono invitati a recarsi a Changsha, sono previste numerose attività, tra cui opportunità fotografiche, esposizioni artistiche e stand pieni di gadget di Harry Potter. Il 1° settembre, i fan di Macao potranno “vivere” Hogwarts visitando “Harry Potter: The Exhibition” ed esplorando molte gallerie affascinanti.

Giappone: In Giappone, il 1° settembre, i fan fortunati potranno partecipare a un conto alla rovescia speciale alle 11 del mattino presso il binario 9 ¾ al Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter, per un giorno intero di eventi che culmineranno con uno special serale.

Online

Chi non potrà recarsi a uno dei fan event specifici potrà rivivere le emozioni della saga tramite gli stream ufficiali, condotti da Sam Thompson. E, nell’attesa, vi proponiamo anche il programma in livestream sul franchise!

In tv

In occasione del Back To Hogwarts, Sky lancerà una nuova edizione del pop-up channel SKY CINEMA HARRY POTTER, dal 7 al 13 settembre. Il canale programmerà gli 8 film della serie, oltre ad Animali Fantastici e Dove Trovarli e al documentario David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto. Tutti i film saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW.

Su PC e console

Settembre sarà anche il mese di Harry Potter: Campioni di Quidditch, il nuovo videogioco che permette di provare l’emozione di volare in arene leggendarie nel ruolo di battitore, cacciatore, portiere o cercatore in varie modalità di gioco. Dalle sfide nel cortile della Tana dei Weasley fino agli scontri ad altissimo livello della Coppa del Mondo di Quidditch, i giocatori potranno volare in arene leggendarie sfidando o impersonando personaggi indimenticabili come Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger e tanti altri. Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store) dal 3 settembre 2024 in versione digitale Standard e Deluxe. Gli abbonati al PlayStation Plus potranno riscattare il gioco gratuitamente dal 3 al 30 settembre. L’edizione fisica Deluxe sarà disponibile dall’8 novembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One. L’edizione per Nintendo Switch verrà rilasciata durante le festività natalizie del 2024.