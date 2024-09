L’autunno è alle porte e con esso tantissime novità editoriali. Il mese di settembre segna l’inizio di un nuovo anno per l’editoria italiana. Con l’apertura del nuovo anno scolastico studenti e non solo si dedicano con più frequenza anche alla lettura di romanzi per diletto e non solo quelli imposti dai docenti. Le case editrici italiane lo sanno bene ed infatti confezionano diverse uscite studiate per giovani adulti. Nel mese di settembre arriveranno i grandi nomi sugli scaffali di tutte le librerie: dal nuovo romanzo di Felicia Kingsley, ai tanti fantasy in uscita per arrivare alle moltissime rom-com. Ecco tutti o quasi i romanzi in uscita nel mese di settembre.

Una conquista fuori menù di Felicia Kingsley (3 settembre, Newton Compton)

La regina del romance in Italia torna con nuovo romanzo ad inizio settembre. Si tratta si una nuova storia, tranquillamente leggibile singolarmente anche senza aver letto gli altri volumi dell’autrice. Se siete fan di The Bear o dei mystery con del romance questo romanzo potrebbe sorprendervi. Tra gli agenti speciali dell’FBI, Dwight Faraday è il migliore: anticonformista, con il fascino del mascalzone, detiene il record imbattuto di indagini risolte sotto copertura. È anche un cuoco provetto, dunque è l’ideale per infiltrarsi nella brigata del ristorante italiano che appartiene alla famiglia Villa, sospettata di avere legami con la malavita di New York. Dwight, però, non ha fatto i conti con Julia Villa, la figlia del proprietario: ragazza tosta e determinata a guidare gli “affari” di famiglia, lo detesta sin dal loro primo, tempestoso incontro ed è intenzionata a fargli capire chi comanda. Con la missione a rischio, Dwight è costretto a cambiare piano: conquistare Julia per raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. Tra schermaglie affilate, sfide a colpi di fuori menù e provocazioni al peperoncino, Dwight è pronto a scovare la ricetta giusta per arrivare al cuore di Julia, che sembra ostinatamente immune al suo fascino. Ma se, alla fine, fosse proprio l’inafferrabile agente Faraday a farsi prendere per la gola? In cucina non ha mai fatto così caldo…

A chi lo consigliamo? A chi non perde mai un’uscita di Felicia.

Prezzo: 9,90 €

La discendente del ladro di Giulia Modugno (3 settembre, Giunti)

A settembre avrete il piacere di conoscere una nuova autrice fantasy italiana che è anche tra le BookToker più influenti nel territorio nostrano. Con molto piacere vi presento La discendente del ladro di Giulia Modugno, nuovo romanzo fantasy che vi terrà incollati alla pagine fino alla vera fine.

Nailyn, rimasta orfana, ha trovato in Jak la sua unica, vera famiglia. I due, soli al mondo, gironzolano per le strade dei bassifondi di Vartadis vivendo di furti ed espedienti, e si arrampicano sulle facciate dei palazzi fino al rifugio segreto improvvisato sulla cima del campanile. La loro temerarietà, però, li mette in pericolo: quando sottraggono un candelabro d’oro dalla casa di un ricco mercante, diventano subito dei ricercati. Tra depistaggi, inseguimenti e la fuga a bordo di un veliero di pirati, avrà inizio un’avventura rocambolesca che condurrà Nailyn alla scoperta della sua identità: perché i suoi occhi rossi destano tanti sospetti, tra chi crede alla Leggenda del Fauno? È davvero lei la famosa Discendente del Ladro, colui che ha rubato le tre Spade in cui sarebbe racchiusa tutta la magia del mondo, adesso costretta in un sonno senza fine? Oltre a scegliere da che parte combattere nella lotta eterna tra luce e oscurità, Nailyn dovrà anche scendere a patti con i suoi sentimenti, divisi fra lo sbocciare di emozioni impreviste con l’amico fraterno Jak e la pericolosa attrazione che suscita in lei Reywind, giovane e conturbante esperto di combattimento dai fini ambigui. Tra maestosi draghi e sirene dalla bellezza incantatrice, lezioni di storia antica e furiosi duelli, colpi di scena imprevisti e un appassionante slow burn, Giulia Modugno esordisce con un romantasy capace di unire l’adrenalina dei più originali mondi magici alla tensione delle storie d’amore più bollenti.

A chi lo consigliamo? A chi è in cerca di uno standalone originale e con draghi.

Prezzo: 19,90 €

Fathomfolk. Il popolo degli abissi di Eliza Chan (4 settembre, Ne/oN)

La nuova collana firmata Edizioni E/O approda nelle librerie a settembre con tantissimi romanzo fantasy. Ne/oN nasce con l’obbiettivo di portare nelle liberei italiane fantasy non banali e ricercati che le altre case editrici al momento non propongono, nel farlo utilizza un formato flessibile dal prezzo variabile a seconda del volume ma in genere contenuto al di sotto dei 20 euro. Noi oggi in particolare vi parliamo di Fathomfolk. Il popolo degli abissi di Eliza Chan. Mira, mezza sirena e mezza umana, vede nella sua promozione a capitana della guardia di frontiera un’opportunità per riformare la società e farsi ascoltare dal Consiglio, di cui fa parte il fidanzato Kai – un drago acquatico – e abbattere le leggi che reprimono i poteri del popolo degli abissi, costringendolo a subire in silenzio. Guadagnare fiducia e rispetto degli umani, però, è difficile, soprattutto a causa del gruppo sovversivo dei Riflussi, che incita le masse alla violenza. Nami è la sorella di Kai: ha un’opinione su tutto, è decisa a lottare contro le ingiustizie subite dal suo popolo e si getta a capofitto nella lotta anti-umani del gruppo estremista. Ma persino Nami è costretta a rendersi conto i suoi nuovi amici non sono ciò che sembrano. Sia lei che Mira dovranno decidere se il costo del cambiamento vale davvero la pena, o se Tiankawi debba essere destinata a sprofondare.

A chi lo consigliamo? A chi è in cerca di uno fantasy particolare ambientato negli abissi.

Prezzo: 17,80 €

Meet me in another life. Ci vediamo in un’altra vita di Catriona Silvey (10 settembre, Mondadori)

I fan di Outlander e La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo potrebbero amare questo nuovo romanzo. Meet me in another life. Ci vediamo in un’altra vita di Catriona Silvey racconta la storia di una storia d’amore che sfida il tempo ed è destinata a concretizzarsi nonostante tutto.

Sotto la torre dell’orologio di Colonia, Thora e Santi stanno per incontrarsi per la prima volta. Di nuovo. Entrano subito in perfetta sintonia. È come se si conoscessero da sempre. E, in fondo, è proprio così. Dai ricordi delle numerose vite passate che riaffiorano, poco a poco, mettono insieme i pezzi di ciò che sono stati: amici, nemici, amanti, fratelli, colleghi. Ma ora devono risolvere il mistero del legame che li unisce, prima di giungere entrambi a un’unica, definitiva fine.

A chi lo consigliamo? A chi desidera leggere una storia d’amore toccante e leggermente fantasy

Prezzo: 15 €

Tentativi ed errori. Vita nostra di Marina Djačenko (13 settembre, Fazi)

Avete letto Una vita come tante o ne avete anche solo sentito parlare? Tentativi ed errori è il secondo volume della dilogia Vita nostra; il primo volume Una vita come tante è stato un vero successone in casa Fazi, apprezzato da pubblico e critica. Si tratta di uno dei dark academia più particolari e lodati degli ultimi anni. A marzo del 2023 in lingua debuttò il sequel ed ora sta per approdare nelle librerie italiane.

Dopo aver studiato tre anni all’Istituto di Tecniche speciali di Torpa, Saška ha affrontato l’esame finale per riconoscersi parte del Grande Discorso, scoprendo di essere una Parola d’ordine. Si tratta di un ruolo unico e potente che può sovvertire l’ordine delle cose e, anche se è pronta a lavorare ancora più duramente, Saška non ha le forze necessarie per ricoprirlo, e dal suo primo fallimento si diramano numerose versioni della realtà. Dopo un periodo di oblio, il suo oscuro mentore Farit trova il modo di riportare la ragazza all’istituto così che possa riprendere gli studi e correggere i propri errori, per riuscire finalmente a riecheggiare come parte del Discorso. I suoi insegnanti la disprezzano, i suoi compagni la temono e Farit sembra avere in realtà scopi del tutto egoistici. L’ultima cosa di cui ha bisogno Saška è offrirgli un pretesto per ricattarla, e quando incontra un giovane aviatore fuori dalla scuola di Torpa, fa di tutto per non innamorarsi. Ma neanche la paura più grande può fermare l’amore, e Saška dovrà trovare a tutti i costi il modo di riscrivere la realtà nella migliore versione possibile. Con i suoi poteri unici, questa volta non potrà permettersi debolezze: il prezzo da pagare per il fallimento sarebbe peggiore della morte stessa.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato Vita Nostra

Prezzo: 18,50 €

27 minuti. La verità non muore mai di Ashley Tate (17 settembre, Newton Compton)

Amanti dei thriller questo libro è stato scritto per voi! Nessuno nella piccola e claustrofobica cittadina di West Wilmer riesce a dimenticare Phoebe Dean, la ragazza perfetta, dolce e amata da tutti. Sono passati dieci anni dall’incidente d’auto che le ha tolto tragicamente la vita, ma una domanda rimane ancora senza risposta: perché suo fratello Grant ha impiegato ben ventisette minuti prima di chiamare i soccorsi? Mentre si avvicina l’anniversario della morte di Phoebe, Grant è consumato dai ricordi di quella notte e di tutto ciò che ha perso: il suo futuro, la sua reputazione, la sua sorellina. E il segreto nascosto fino a ora, adesso minaccia di distruggerlo. Ma lui e Phoebe non erano gli unici nell’auto quella notte. C’era anche Becca, una compagna di scuola, che tenterà in ogni modo di proteggere Grant. Ma se tutti a West Wilmer ricordano Phoebe, solo June Delroy ricorda l’altra persona scomparsa in quelle stesse ore: suo fratello Wyatt, sparito nel nulla senza lasciare traccia. Finché qualcuno si presenta alla sua porta. Qualcuno che potrebbe sapere che fine ha fatto Wyatt. Qualcuno che sa cosa è successo davvero quella notte, ed è pronto a dire la verità. A West Wilmer tutti conoscono tutti e tutti nascondono dei segreti sulla morte della giovane Phoebe Dean. È arrivato il momento di svelarli…

A chi lo consigliamo? A chi adora i misteri ed i casi irrisolti.

Prezzo: 9,90 €

Atlante delle terre del sogno di Lovecraft di Howard P. Lovecraft (17 settembre, Mondadori)

Se siete fan di Lovecraft questa guida all’universo da lui creato è imprendibile.

Geografie tentacolari e geometrie non euclidee sono parte ineludibile dell’immaginario oscuro di H. P. Lovecraft, che nei decenni ha travalicato la pagina scritta per ispirare autori, illustratori e registi. Da Aira, la città di marmo e berillio, fino a Kadath, l’ultima dimora degli Dèi della Terra, tra monti inespugnabili, deserti, foreste inestricabili, questi luoghi non sono altro che sogni. Ma se è vero che in fondo tutte le cose umane non sono altro che sogno, questo atlante visionario non è diverso da ogni altro catalogo di posti mai visitati. A compilarlo è Carlo Baja Guarienti, aiutato dalla matita di Alberto Ponticelli, con una postfazione di S.T. Joshi e la mappa disegnata da Francesca Baerald.

A chi lo consigliamo? A chi è fan di Lovecraft.

Prezzo: 24€

Altri libri in uscita a settembre: