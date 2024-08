Agosto, come be sappiamo, è il mese delle le ferie per eccellenza. L’editoria chiude i battenti e mette uno stop alla produzione, questo comporta una notevole diminuzione delle uscite in libreria. Vi accorgerete leggendo il nostro pezzo che i libri in arrivo nel mese di agosto sono molti, ma davvero molti, meno rispetto a quelli che solitamente vi proponiamo. Il motivo è semplice: nel 2024, come forse mai prima, le uscite letterarie sono quasi tutte concentrate nel mese di settembre. Ad agosto dovremo dedicarci alla riscoperta di vecchi testi in libreria abbandonati a loro stessi, consolandoci con qualche interessante nuovo arrivo collocato soprattutto a fine mese. Ecco tutte le uscite fantasy, mystery e romance previste per il mese di agosto 2024.

Se fossi il mio per sempre di Kennedy Ryan (Newton Compton, 6 agosto)

Il mese di agosto 2024 sarà segnato nel nome di Newton Compton, praticamente unica casa editrice che continua a pubblicare tanto anche nel mese delle ferie. Se fossi il mio per sempre racconta la storia di un second chance romance. L’amore tra Yasmen e Josiah doveva durare per sempre. Ma il destino, coi suoi tiri mancini, ha deciso diversamente e Yasmen si è resa conto di non poter più stare con il marito. Così il matrimonio è naufragato. Yasmen e Josiah hanno dovuto trovare una nuova routine, condividere le responsabilità di genitori separati e imparare a gestire insieme la loro attività. Tuttavia, giorno dopo giorno, non fanno che chiedersi se la decisione di lasciarsi sia quella giusta. Il fuoco arde ancora sotto la cenere e, all’improvviso, con un bacio che tira l’altro, vengono di nuovo trascinati in un turbine di passione. Per quanto si sforzino di opporsi, si sentono ancora come agli inizi della loro relazione, ma basta poco perché le vecchie ferite si riaprano e il passato, con i motivi della loro separazione, torni a bussare alla porta. È troppo tardi? Oppure avranno una seconda occasione? Due cuori smarriti. Un sentimento affievolito. Può l’amore resistere alla prova del tempo? Una storia forte, che racconta tutte le sfumature di una relazione.

A chi lo consigliamo? A chi ama il trope del second chance romance

Prezzo: 9,90 €

La sfida del re di Nisha J. Tuli (Newton Compton, 20 agosto)

Dopo il successo di La guerra delle dieci regine la saga di Uragano prosegue con La sfida del re. La prigione di Nostraza è un luogo terribile, in cui la speranza è un miraggio e i detenuti sono disposti a tutto per sopravvivere. Lo sa bene Lor, che vi è rinchiusa da dodici anni per volere dello spietato Re di Aurora ed è consapevole che potrebbe finire i suoi giorni tra quelle mura. Ma il fato per lei ha in serbo qualcosa di diverso: mai infatti avrebbe immaginato di riassaporare la libertà, eppure, durante una sanguinosa rivolta, Lor viene prelevata da Nostraza per essere trasferita alla corte del Sole, dove dovrà contendere il ruolo di Regina ad altri nove Tributi, ragazze che, come lei, parteciperanno a quattro prove potenzialmente letali per conquistare il cuore del Re Atlas. In principio, Lor è spaventata e sopraffatta all’idea di cimentarsi in una competizione mortale, ma poi comprende che quella potrebbe essere la sua grande occasione per vendicarsi del Re di Aurora e di tutto il male che ha fatto a lei e alla sua famiglia. Tra intrighi, pericoli e mutevoli alleanze, riuscirà Lor a ottenere il titolo di Regina e ad attuare i suoi piani di vendetta? Dieci ragazze. Una sfida letale. Il cuore di un re da conquistare.

Vi segnaliamo che questo romanzo ha la copertina rigida come il primo volume della saga.

A chi lo consigliamo? A chi ha apprezzato il primo volume e desidera proseguire la saga

Prezzo: 9,90 €

La notte delle streghe di Sara Raasch & Beth Revis (Newton Compton, 20 agosto)

Ecco il romanzo perfetto per chi non vede l’ora che arrivi l’autunno e adora le fresche brezze serali. La notte delle streghe è un romanzo ricco di magia e di un pizzico d’amore in classico stile romance, potrebbe essere perfetto per i fan del genere romantasy. Fritzi è una strega e ha perso tutto: la sua congrega, la sua famiglia. Ora ha solo una missione: vendicarsi degli Hexenjäger, i fanatici cacciatori che hanno massacrato i suoi cari, affrontando il loro capo, il temibile e misterioso Kommandant Dieter Kirch. Otto, invece, ha un segreto. È un Hexenjäger, ma solo di facciata. Da quando gli Hexenjäger hanno ucciso sua madre, innocente vittima di un rogo, ha giurato di distruggerli dall’interno. E ora è arrivato il momento di colpire. Quando Fritzi e Otto si incontrano per caso, non sanno se fidarsi l’uno dell’altra. Ma un nemico comune li costringe a collaborare, in un viaggio che li porterà dalla città, dove gli Hexenjäger dominano, alla Foresta Nera, che nasconde antichi e pericolosi segreti.

A chi lo consigliamo? A chi cerca un romanzo dalle vibes gotiche con un tocco di magia e romance

Prezzo: 9,90 €

Le trafficanti di anime di Carmella Lowkis (Nord, 27 agosto)

Una storia ambigua in cui nulla è come sembra, ecco Le trafficanti di anime di Carmella Lowkis. Si tratta di un romanzo dalle vibes gotiche ambientato nella Parigi del 1866. È stato acclamato dalla critica d’oltre oceano e ora sta per approdare anche nel territorio nostrano. Una tiepida mattina di aprile, una donna si presenta nel salotto della baronessa Sylvie Devereux. C’è voluto molto coraggio per andare a bussare alla sua porta, e la donna l’ha fatto solo perché non ha scelta: il padre è malato e ha bisogno di medicine che da sola non può permettersi. Per Sylvie, è un tuffo in un passato che preferirebbe dimenticare. Non vuole tornare ai tempi in cui viveva di sotterfugi, sfruttando la moda dello spiritismo per estorcere denaro in cambio di una consulenza delle famose sorelle Mothe, medium e occultiste. Invece, ecco che sua sorella Charlotte la implora di aiutarla per un ultimo inganno: la nobile famiglia de Jacquinot ha promesso un lauto compenso per scacciare lo spirito di una prozia uccisa durante la Rivoluzione. Seppur riluttante, Sylvie accetta. Ben presto, però, strani fenomeni iniziano a verificarsi in casa de Jacquinot, eventi inquietanti che vanno ben oltre i soliti trucchi che le sorelle Mothe hanno preparato per spaventare i clienti. Possibile che ci sia davvero un fantasma? O qualcuno sta tramando nell’ombra per coglierle in fallo? Una cosa è certa: tra quelle mura si nascondono segreti che devono restare sepolti. A ogni costo… Un romanzo dalle raffinate atmosfere gotiche, in cui nulla è come sembra. Una storia orchestrata sul filo dell’ambiguità. Due protagoniste che giocano con la verità, intrecciando segreti e menzogne, in una rete di sotterfugi che inganna anche il lettore.

A chi lo consigliamo? A chi cerca un romanzo storico ed in costume ma dalle vibes gotiche

Prezzo: 19 €

La lunga notte senza luna di Simon Jimenez (Mondadori, 27 agosto)

Un nuovo fantasy young adult che cerca di fare della coralità e delle leggende il suo trampolino di lancio. Anticamente, Luna e Acqua si amavano. In cerca di un modo per stare insieme, crearono il Teatro Riflesso, un luogo sospeso tra i mondi e nel tempo, a cui anche ai mortali è consentito l’accesso attraverso il sogno. Quando arrivi, sai già dove andare: ottava fila, posto centrale. Attratto da una forza sconosciuta, ti siedi e assisti al racconto di questa storia: un tempo, uno dei Primi Uomini scucì Luna dal cielo con la punta della sua lancia. Lei gli concesse quindi un desiderio: una discendenza investita di doni sovrannaturali che da allora ha regnato sull’Antica Patria, soffocandola, tuttavia, con la propria sete di potere e gettandola in un’oscurità sempre più profonda. Gli imperatori hanno tratto per secoli la loro forza da Luna, imprigionata nelle segrete del palazzo reale, ma una divinità non può essere rinchiusa per sempre… Mentre l’Ottavo Imperatore si prepara a un pellegrinaggio in cerca del segreto della vita eterna, e i suoi eredi, i Tre Terrori, tramano per prendere il suo posto, Luna convince Jun, figlio prediletto del Primo Terrore, ad aiutarla a scappare per rimediare al suo passato da feroce assassino. Durante la fuga, i due incontrano Keema, un giovane guerriero con un solo braccio e dalle misteriose origini, che si unisce a loro in questo pericoloso viaggio verso i confini più estremi del regno, alla ricerca di un modo per riportare la libertà e la luce nell’Antica Patria.

A chi lo consigliamo? A chi cerca una storia d’amore basata sulle leggende ed un fantasy per giovani adulti.

Prezzo: 23 €

Il lieto fine non fa per me di Yulin Kuang (Newton Compton, 27 agosto)

Una nuova commedia romantica elogiata da penne come quella di Tessa Bailey e Emily Henry che di rom-com ne hanno scritte tante. Pensate che si tratta solo dell’esordio dell’autrice! È una storia romantica e con un tocco di pepe che manca alla classiche fiabe Disney.

La vita di Helen, autrice bestseller di grande successo, è sottosopra: è congelata nel classico blocco dello scrittore e soffre di una gigantesca ansia da prestazione. Quando le viene proposto di occuparsi dell’adattamento televisivo dei suoi romanzi, accetta senza pensarci due volte: trasferirsi a Los Angeles, in un posto in cui non conosce nessuno, può essere il nuovo inizio di cui ha bisogno. Peccato che il destino abbia altri piani per lei: lo sceneggiatore delle sue storie altri non è che Grant Shepard, il ragazzo che non vede da ben tredici anni, da quando un tragico incidente li ha legati per sempre. Grant è esattamente come Helen lo ricordava: affascinante, divertente e popolare. Lavorare con lui per Helen è complicato e al contempo elettrizzante, perché l’attrazione è irresistibile. I vecchi rancori e un passato turbolento, però, sono difficili da superare e portano a un’amara certezza: il lieto fine non fa per loro. Ma se non fosse davvero così? Lei è un’autrice in cerca di sé stessa. Lui è l’ultimo uomo di cui dovrebbe innamorarsi. Avranno il loro lieto fine?

A chi lo consigliamo? A chi cerca una rom-com ambientata negli ambienti di Hollywood

Prezzo: 9,90 €

Un fidanzato take-away di Sher Lee (Mondadori, 27 agosto)

Ecco una nuova rom-com a tinte LGBTQ+ perfetta per giovani adulti. Siete pronti a innamorarvi dei due protagonisti tra un colpo di cucchiaio ed una manciata di farina?

Dylan Tang ha diciassette anni e una vita tutt’altro che facile. Tra andare a scuola e aiutare la zia a mandare avanti il suo ristorante da asporto cino-singaporiano, non gli resta molto tempo per pensare all’amore. Soprattutto ora che si è messo in testa di iscriversi a un concorso per giovani pasticcieri organizzato da un celebrity chef di New York. Partecipare, e vincere, presentando la torta preferita della mamma, la mooncake nevosa celeste, un dolce che la sua famiglia prepara da generazioni, sarebbe un modo perfetto per celebrarne la memoria ma anche per dare un po’ di visibilità al Wok Warriors, il take-away cinese di zia Jade, che ultimamente non se la passa proprio benissimo. Imbattersi in Theo Somers, giovanissimo rampollo di una ricca famiglia newyorchese abituato a ottenere sempre tutto ciò che vuole e, soprattutto, dotato di un sorriso capace di far imbambolare chiunque, non era assolutamente nei piani. Come non lo era accettare di accompagnarlo a un matrimonio deluxe negli Hamptons fingendosi il suo fidanzato. Ma come poteva rifiutargli questo favore? Dopo tutto, Theo ha fatto una generosa donazione al ristorante della zia e poi… i ragazzi con i fisici statuari sono da sempre la kryptonite di Dylan. Dirgli di no era proprio impossibile. Tutto andrebbe per il verso giusto se solo Dylan riuscisse a tenere bene in mente che la loro relazione è una farsa, che non esistono mondi più distanti dei loro e che farsi coinvolgere troppo è tutto tranne che saggio, soprattutto con il concorso dietro l’angolo…

A chi lo consigliamo? A chi cerca una rom-com LGBTQ+ ambientata nel mondo della cucina.

Prezzo: 19 €

Altri romanzi in uscita nel mese di agosto: