Tutte o quasi le uscite libresche più interessanti del mese di luglio in arrivo in libreria

A luglio preparate i vostri risparmi. I saldi sono iniziati ma non mancheranno nemmeno le novità letterarie. Il panorama editoriale italiano a luglio si arricchisce con tantissime uscite interessanti. Dal genere romance al fantasy per arrivate al mystery ed ai romanzi per giovani adulti. Tornano tanti romanzi che diventeranno presto prodotti live action e proseguono saghe molto attese. Ecco tutte o quasi le uscite libresche più amate dai lettori italiani previste per il mese di luglio. Ecco quali libri potrete portarvi sotto l’ombrellone per le vacanze estive.

Cursed di Marissa Meyer (Mondadori, 2 luglio)

Vi ricordate di Gilded? Bene perchè quello era il primo libro di una dilogia fantasy scritta da Marissa Meyer. Con Cursed si conclude la saga. Non ci troviamo nell’universo di Le cronache lunari ma la storia è comunque avvincente e le vibes fiabesche non mancano, anche perchè in questo caso si tratta di un retelling della storia di Tremotino. Colpita dalla maledizione di Wyrdith, dio delle storie e della menzogna, Serilda ha sviluppato un incredibile talento per il racconto: quelle con cui incanta i bambini del villaggio sono vicende intriganti, bizzarre, e soprattutto non contengono un briciolo di verità. O almeno così credono tutti. Ma una delle sue storie attira l’attenzione del mostruoso Erlking con i suoi cacciatori non-morti.

E così Serilda si ritrova prigioniera in un luogo sinistro, dove si aggirano ghoul, fantasmi e ripugnanti corvi senza occhi. Chiusa nelle segrete del castello, la ragazza è costretta a dimostrare di saper trasformare la paglia in oro – come ha affermato – o sarà uccisa per aver mentito. Disperata, Serilda ha una sola possibilità: accettare l’aiuto di un ragazzo che le è misteriosamente comparso davanti. E che vuole qualcosa in cambio. Presto Serilda si accorge che le vetuste mura del castello celano molti segreti, compreso un antico maleficio. Dovrà trovare il modo di spezzarlo se vuole riuscire a fermare il dispotico potere del re e la sua feroce Caccia una volta per tutte.

A chi lo consigliamo? A chi ama le fiabe e desidera leggere una saga composta solo da due volumi già disponibili in italiano.

Prezzo: 24 €

Forget Me Not. Non ti scordar mai di me (Newton Compton, 2 luglio)

Fan delle storie d’amore perfette per l’estate ecco la rom-com che fa per voi. Julie Soto arriva finalmente in Italia con la copertina originale ed un’edizione super economica firmata Newton Compton. Nonostante sia convinta che il matrimonio non faccia proprio per lei, Ama Torres adora fare la wedding planner. Regalare alle coppie il loro giorno perfetto è la sua missione e niente le dà più soddisfazione che trovare la location giusta, la colonna sonora ideale o l’allestimento floreale più romantico per coronare una storia d’amore.

Quando le si presenta l’occasione della vita, ovvero organizzare il matrimonio di due celebrità, la coglie senza esitazioni. Un istante dopo, però, scopre che a occuparsi dei fiori sarà Elliot, il suo ex. Fiorista che odia il suo impiego e lo considera un fardello, Elliot tutto vorrebbe meno che lavorare fianco a fianco con Ama, che l’ha piantato in asso e non gli ha mai più rivolto la parola. Eppure, bastano poche ore insieme perché appaia chiaro che tra loro il fuoco arde ancora sotto la cenere e che la chimica è innegabile, nonostante il passato complicato. Sotto gli occhi implacabili di una crew che documenta passo passo il dietro le quinte del matrimonio, Ama e Elliot riusciranno a pianificare l’evento dell’anno e a ritrovare la strada l’uno per il cuore dell’altra?

A chi lo consigliamo? A chi ama le rom-com e cerca qualcosa di perfetto per l’estate.

Prezzo: 9,90 €

Sirene di Emilia Hart (Fazi, 9 luglio)

Dopo il gradissimo successo di Weyward Emilia Hart torna in Italia con il suo nuovo romanzo. Sirene è l’appassionante storia di quattro donne separate dal tempo eppure legate più di quanto si possa immaginare. Un nuovo imperdibile romanzo sulla resilienza femminile, che racchiude tutto il potere della sorellanza e l’ineffabile magia del mare.

Nel 2919 nel cuore della notte Lucy si sveglia di soprassalto; si trova nella stanza del suo ex ragazzo, a cavalcioni su di lui, con le mani strette attorno alla sua gola. Cosa ci fa lì? Confusa e terrorizzata, cerca rifugio dalla sorella Jess, sperando che possa aiutarla a capire il sogno che da qualche tempo popola le sue notti: la scena vivida e inquietante di due sorelle che stanno naufragando. Nel 1800 le sorelle Mary ed Eliza vengono strappate al loro amato padre in Irlanda e costrette a imbarcarsi su una nave diretta in Australia. Mentre vengono trasportate sempre più lontano da tutto ciò che amano e conoscono, iniziano a notare nei loro corpi degli strani cambiamenti che non riescono a spiegarsi. Torniamo al 2019 quando giunta a casa di Jess, Lucy non trova alcuna traccia di lei. Mentre attende il suo ritorno, inizia a sentire strane storie sulla cittadina di mare dove la sorella si è da poco trasferita: racconti di uomini scomparsi, rapiti dagli abissi; sussurri di voci femminili che serpeggiano tra le onde. Nel frattempo, quello strano sogno inizia a sembrare più reale che mai.

A chi lo consigliamo? A chi adora e storie che si intrecciano con altre storie ed a chi ha apprezzato

Prezzo: 20 €

The true love experiment di Christina Lauren (Giunti, 10 luglio)

Il duo Christina Lauren torna in Italia questa volta per Giunti con una scoppiettante commedia romantica. Impossibile resiste ad una rom-com scritta dalle quattro mani di Christina Lauren.

Felicity Chen è una famosa e amata scrittrice di romanzi rosa con vari bestseller all’attivo, per i quali attinge alla sua inesauribile e vivace esperienza di dating. Quando le viene chiesto di tenere un discorso a un gruppo di studenti, si rende conto di non avere davvero messo in pratica ciò che ha predicato nei suoi libri. Fizzy non è mai stata veramente innamorata. Passione, sesso, un sacco di appuntamenti… ma l’amore, quello che ti fa battere il cuore e mancare il respiro, non l’ha mai provato. E ora che lo ha capito non riesce più a mentire e quindi a scrivere.

La svolta, però, potrebbe arrivare grazie a Connor Prince, un insistente e alquanto affascinante regista di documentari che in maniera del tutto inaspettata le propone di diventare la protagonista di un reality show sull’amore: The True Love Experiment. E men- tre il bel Connor seleziona i candidati per rubare il cuore di Fizzy, i due si troveranno a passare molto tempo insieme e ad aprire i loro cuori come non succedeva da tanto tempo. Non può che essere l’inizio di una bella amicizia, giusto? Dopotutto Fizzy è destinata a stare con il vincitore del programma!

A chi lo consigliamo? A chi ha già letto i romanzi delle autrici e desidera tornare a casa ma anche a chi non le conosce e vuole scoprirle.

Prezzo: 16,90 €

Non imparano mai di Layne Fargo (Mondadori, 16 luglio)

Siamo abituati a leggere e vedere rappresentati sullo schermo serial killer tutti uomini. In Non imparano mai di Layne Fargo la situazione è parecchio diversa.

Di giorno, Scarlett Clark è una brillante professoressa di Letteratura alla Gorman University. Di notte, è una spietata serial killer (tutti abbiamo bisogno di un hobby, no?). Le sue prede hanno sempre due cose in comune: sono maschi e se la sono cercata. Da anni, infatti, Scarlett seleziona meticolosamente gli uomini peggiori del campus – quelli che, ciascuno a modo proprio, hanno commesso atti di violenza contro colleghe e studentesse senza subire mai ripercussioni – e li uccide.

Finora è sempre riuscita a far passare i suoi delitti per apparenti suicidi, ma, mentre si prepara a sedurre e colpire la prossima vittima, la più importante della sua carriera, la scuola decide di indagare più a fondo su queste strane morti. Nel frattempo, Carly Schiller, studentessa alla Gorman, sta cercando di sopravvivere al primo anno di università. Finalmente lontana dalla sua piccola città e da un padre emotivamente violento, Carly vorrebbe solo concentrarsi sugli studi e farsi notare il meno possibile.

La sua nuova compagna di stanza, però, è di tutt’altra idea. Allison, infatti, è disinvolta e sicura di sé – tutto ciò che Carly vorrebbe essere – e le due ragazze stringono rapidamente un’intensa amicizia. Ma quando l’amica viene molestata durante una festa, Carly è travolta da una rabbia mai provata prima. Un unico pensiero la ossessiona: l’aggressore deve pagare. Trasportando il lettore nella mente della sua antieroina, Layne Fargo lo spinge a riflettere su temi cruciali come l’etica e la giustizia privata. Un thriller intenso, che crea dipendenza, in cui ogni pagina ha l’effetto di una miccia che si consuma fino a esplodere in una rabbia tutta al femminile.

A chi lo consigliamo? A chi ha apprezza i thriller ed i mystery ed è in cerca di una storia nuova.

Prezzo: 19,50 €

Omicidio in libreria di Anita Davison (Mondadori, 16 luglio)

Altro libro edito Mondadori, altro mystery: ecco Omicidio in libreria di Anita Davison. Il setting questa volta è la Londra del 1915 e precisamente una libreria di Covent Garden. In Europa infuria la guerra, e i bombardamenti degli Zeppelin stanno devastando le strade della città. Da anni il movimento delle suffragette lotta per l’emancipazione femminile e ora, con la maggior parte degli uomini al fronte, tante donne ne hanno assunto i ruoli e le professioni lasciati vacanti.

Anche la giovane Hannah Merrill è decisa a rivendicare la sua indipendenza e a rendersi utile: invece di ritirarsi nella casa di famiglia in Surrey, lontana dai pericoli della capitale, la ragazza è rimasta a vivere con sua zia Violet, una donna energica e fuori dagli schemi, e ne gestisce la libreria a Covent Garden. Una mattina, però, arrivando al lavoro, scopre con orrore il cadavere della sua amica Lily-Anne nascosto tra gli scaffali stipati di libri. Sapendo di essere tra i principali sospettati, Hannah intende indagare per proprio conto così da convincere l’ispettore Farrell della sua innocenza, ma capisce di non poterlo fare da sola.

Con l’aiuto dell’irriverente zia Violet e dei suoi metodi poco ortodossi, tra malintesi, colpi di scena, spie tedesche e segreti di famiglia, Hannah deve scoprire la verità prima di entrare lei stessa nel mirino dell’assassino. Anita Davison colora con acuto senso dell’umorismo questo avvincente giallo storico, in cui riesce a ricostruire con vivida chiarezza la Londra del primo dopoguerra, facendoci conoscere due protagoniste moderne e in lotta con le convenzioni sociali della loro epoca.

A chi lo consigliamo? A chi ha ama i mystery storici ma con un tocco di modernità.

Prezzo: 18 €

L’oracolo di Ravenswood di Deborah Harkness (Sperling & Kupfer, 16 luglio)

Torna in Italia la saga di A Discovery of Witches da cui è stata tratta l’omonima serie tv Sky Originale. Questa volta però si tratta di un sequel. Pronti a tornare da Diana e Matthew. L’incontro tra Diana Bishop, studiosa e strega di Oxford, e il vampiro genetista Matthew Clairmont è stato fatale: incredibilmente attratti l’uno dall’altra, nonostante i tabù che volevano le loro specie nemiche e divise, si sono innamorati. Insieme hanno viaggiato nell’Inghilterra elisabettiana, hanno risvegliato poteri oscuri e ribaltato il vecchio ordine del loro mondo… Ma ora Diana e Matthew hanno ricevuto una richiesta formale dalla Congregazione: testare la magia dei loro gemelli di sette anni, Pip e Rebecca. Preoccupata per loro, Diana decide di forgiare un percorso per il futuro della sua famiglia e risponde al messaggio di una prozia di cui non conosceva l’esistenza, Gwyneth Proctor, il cui invito recita: È ora che torni a casa, Diana. Sul terreno sacro di Ravenswood, la casa della famiglia Proctor, e sotto la tutela di Gwyneth, una strega di talento, per Diana inizia una nuova era: dovrà affrontare il passato della sua famiglia e fare i conti con il suo desiderio di un potere ancora più grande – se riuscirà a lasciar andare, finalmente, la sua paura di esercitarlo.

A chi lo consigliamo? A chi ha già letto la saga di A Discovery of Witches.

Prezzo: 19,90 €

Altri libri in uscita a luglio: