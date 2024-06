Il mese di giugno è iniziato e l’estate è alle porte. L’editoria italiana conosce bene i suoi lettori e sa che durante i primi mesi estivi le vendite, complice l’inizio delle vacanze, le varie promozioni ed i regali, aumentano. Cosi nel mese di giugno le uscite libresche saranno davvero tante e come al solito si spazierà tra più generi: dal fantasy al mystery per arrivare alle tantissimi uscite romance. Torna in italia Jennifer L. Armentrout con un nuovo volume della saga Blood and Ash, Ana Huang dopo il successo della serie iniziata con Twisted Love torna con una nuova saga romance e Leigh Bardugo ritorna con un nuovo romanzo fantasy standalone. Ecco tutte le uscite libresche più interessanti del mese di giugno.

Bonesmith di Nicki Pau Preto (Rizzoli, 4 giugno)

Amanti dei romantasy in cerca di qualcosa di nuovo e non scontato ecco il libro che fa per voi. È firmato Rizzoli e si tratta di Bonesmith di Nicki Pau Preto, un testo che nella community anglofona ha fatto parlare molto di se. Romance, vibes dark e gotiche e azione sono assicurati.

Nei Domini, i morti continuano a muoversi tra i vivi, fino a quando un forgiaossa tronca il legame tra lo spirito e i suoi resti mortali. Per la giovane forgiaossa Wren, diventare valkir – una guerriera che combatte i non-morti – è il modo per rafforzare la sua posizione all’interno della nobile Casata delle Ossa e attirare l’attenzione del padre troppo assente. Ma quando la sua prova viene sabotata con l’inganno, la ragazza viene bandita e mandata alla Muraglia di Confine, l’estrema linea di difesa prima della terra di nessuno, la Breccia, dove i nonmorti vagano incontrollati. Determinata a riconquistarsi il rispetto della sua famiglia e dimostrare di essere una guerriera, Wren si getta nell’impresa di salvare il principe della Casata dell’Oro, rapito e portato nelle Terre della Breccia. Sarà però costretta a fare squadra suo malgrado con uno dei rapitori – Julian, un violento forgiaferro, appartenente alla casata esiliata che ha dato origine alla Breccia e nemica giurata della Casata delle Ossa. Durante il viaggio, Wren e Julian combattono l’uno contro l’altro tanto quanto contro i non-morti, ma quando scoprono che dietro il rapimento c’è più di quanto entrambi sapessero, capiscono di doversi unire contro il vero pericolo.

A chi lo consigliamo? A chi apprezza i fantasy in stile Gideo la nona e cerca un romantasy insolito.

Prezzo: 18,00 €

King of wrath di Ana Huang (Mondadori, 4 giugno)

Ana Huang ha conquistato i cuori di tantissimi lettori romance nel 2023 con la sua saga di standalone interconnessi iniziata con Twisted Love. Questo volume può essere letto anche da chi non ha letto nulla della sua saga precedente ma potreste trovare alcuni cameo di personaggi interessanti e già noti al pubblico. Spietato. Meticoloso. Arrogante. Per sfuggire a un pericoloso ricatto, Dante Russo si è fidanzato con una donna che conosceva appena: Vivian Lau, ereditiera e figlia del suo nemico. Non vedeva l’ora di trovare un modo per mandare a monte il matrimonio, ma adesso che Vivian è sua, non ha alcuna intenzione di lasciarla andare… Elegante. Ambiziosa. Ben educata. Vivian Lau è per la sua famiglia il biglietto d’ingresso ai vertici dell’alta società. Ha accettato il matrimonio combinato con Dante Russo per dovere filiale. Desiderare il suo tocco non ha mai fatto parte del piano. E neanche innamorarsi.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato Twisted Love e non vede l’ora di leggere altro dell’autrice ma anche a chi cerca un nuovo dark romance a tinte soft.

Prezzo: 15,00 €

Il famiglio di Leigh Bardugo (Mondadori, 11 giugno)

Leigh Bardugo dove aver conquistato i cuori dei lettori di fantasy con la sua saga ambientata nel GrishaVerse ed aver catturato l’attenzione dei più scettici con i primi due volumi di La nona casa, torna in Italia con Il famiglio. Il nuovo romanzo dell’autrice è un fantasy storico standalone, definito dalla stessa Bardugo il romanzo più romance che ha mai scritto. In una Madrid diventata da poco capitale del Regno e pervasa dalla furia controriformistica dell’Inquisizione, la giovane Luzia Cotado, conversa orfana di entrambi i genitori, cerca di sopravvivere come meglio può, nascondendo a tutti le sue origini e, soprattutto, la sua capacità di compiere milagritos, piccole magie. Un giorno, però, la signora della casa presso la quale presta servizio si accorge del suo dono e di lì in poi la obbliga a farne sfoggio davanti ai suoi ospiti, nel patetico e disperato tentativo di migliorare la posizione sociale della sua famiglia ormai decaduta. Ma quello che inizia come un semplice divertimento per nobili fiacchi e annoiati prende ben presto una piega pericolosa perché Luzia attira l’attenzione di Antonio Pérez, ex segretario ora in disgrazia di Filippo II. Per riconquistare il favore del re, ancora provato dalla sconfitta della sua armada , Pérez decide di indire un torneo per trovare un campione che diventi l’arma decisiva nella guerra estenuante contro la regina eretica d’Inghilterra. Determinata a cogliere l’unica possibilità che la vita sembra volerle offrire per migliorare la sua condizione, Luzia si immerge in un mondo popolato da veggenti e alchimisti, bambine sante e imbroglioni, dove i confini tra magia, scienza e inganno sono tanto labili quanto incerti. Con il crescere della sua notorietà, però, aumenta di pari passo il rischio che i suoi segreti vengano scoperti. Per non finire nella morsa dell’Inquisizione, la giovane conversa dovrà quindi agire d’astuzia, accettando persino l’aiuto di un uomo misterioso temuto da tutti, Guillén Santángel, a sua volta custode di verità che potrebbero rivelarsi letali per entrambi.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato la Bardugo di La nona casa ma cerca un universo fantasy più lineare, per quanto semplice possa essere un universo scritto dalla Bardugo.

Prezzo: 20,90 €

The fragile threads of power di V. E. Schwab (Mondadori, 11 giugno)

La Schwab ha avuto una pubblicazione molto tormentata in Italia, pubblicazione che non le ha di certo reso giustizia. È un’autrice nota nel territorio nostrano ma i suoi romanzi sono stati pubblicati da più case editrici ed in versioni ed edizioni diverse che non hanno mai dato risalto alle sue opere. La situazione sta per cambiare. Shades of magic. La trilogia è il titolo del nuovo volume in formato drago firmato Oscar Vault che dal 4 giugno andrà ad arricchire il catalogo della casa editrice. In questo unico volume potrete recuperare in una volta sola l’intera saga più celebre della Schwab, per poi avventurarci nella lettura di The fragile threads of power. Trattandosi di un volume sequel rispetto alla trilogia è fondamentale aver prima letto i romanzi precedenti.

Sono passati sette anni da quando le porte tra i mondi sono state sigillate. Sette anni da quando Kell, Lila e Holland si sono opposti a Osaron, in una battaglia disperata che ha salvato i mondi di Londra Rossa, Grigia e Bianca. Sette anni da quando la magia di Kell è stata infranta e Holland ha perso la vita. Ora Rhy Maresh governa Londra Rossa, che ribolle di cospirazioni e rivolte, mentre a Londra Bianca è comparsa una nuova Antari , Kosika, il cui cruento fanatismo religioso potrebbe evocare un potere troppo vasto per essere controllato. In questo mosaico di nuovi amici e vecchi nemici, una ragazza dotata di un’insolita abilità entra in possesso di un oggetto in grado di cambiare il destino dei quattro mondi. Il suo nome è Tes ed è l’unica in grado di unire le fragili trame del potere. O di spezzarle per sempre.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato la trilogia di Shades of magic e desidera colpire di più delle avventure dei personaggi.

Prezzo: 29,00 €

Guida per lesbiche alla scuola cattolica di Sonora Reyes (Mondadori, 18 giugno)

Il mese del Pride non può non essere celebrato con nuove uscite letteraria a tema LGBTQ+. Mondadori ci delizia con Guida per lesbiche alla scuola cattolica, un nuovo romanzo di narrativa romance perfetto per il mese di giugno. Yamilet Flores ha sedici anni, vive con la madre e il fratello dopo che il padre è stato deportato in Messico, e preferisce essere notata dai suoi nuovi compagni più per la linea impeccabile del suo eyeliner che per il fatto di essere una delle pochissime ragazze messicane della scuola. Una scuola cattolica quasi interamente frequentata da ragazzi bianchi molto, molto ricchi. Qui nessuno sa che Yami è gay (né lei ha intenzione di dirlo ad anima viva), cosa non da poco, visto che la ragione per cui se ne è andata dalla vecchia scuola è che la sua ex migliore amica (nonché la ragazza per cui si era presa una cotta), dopo averla rifiutata, ha raccontato tutto ad alcune compagne e poi ha rotto ogni rapporto con lei. Yamilet ora si è data nuove priorità: tenere suo fratello Cesar fuori dai guai, rendere orgogliosa la mamma e, più difficile di tutto, fingersi eterosessuale. L’impresa si rivela subito complicata quando Yami incontra Bo, l’unica ragazza della nuova scuola dichiaratamente omosessuale che, oltre a essere intelligente e piena di talento, è anche molto carina. Pazzescamente carina. A ogni modo, per Yami è chiaro, non può innamorarsi e rischiare così che la madre scopra la sua omosessualità. Non potrebbe sopportare di perdere anche lei.

A chi lo consigliamo? A chi adora lo stile di Casey McQuiston e desidera leggere un romanzo LGBTQ+

Prezzo: 19,50 €

The Cassandra complex di Holly Smale (Mondadori, 25 giugno)

Se avete amato La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo questo romanzo è perfetto per voi!ha del romance ma non è mai smielato, anzi è decisamente acido e reale. Cassandra Penelope Dankworth è una persona molto abitudinaria. Ama i musei, le tute comode, il fidanzato Will; detesta la confusione, i cambiamenti, il capo che beve dalla sua tazza. La sua vita scorre su binari piacevolmente prevedibili… fino a quando viene scaricata da Will, licenziata dal lavoro e la caffetteria all’angolo finisce i muffin alla banana. E tutto in un solo giorno! Il suo mondo crolla. Ma poi Cassie si accorge di avere il potere di tornare indietro nel tempo e sistemare le cose. Ha infiniti tentativi a disposizione per riuscirci, come potrebbe fallire?

A chi lo consigliamo? A chi desidera leggere una storia di narrativa che fonde il fantasy con la modernità della vita e la sua complessità

Prezzo: 16,00 €

Le calde mani degli spiriti di Katherine Arden (Mondadori, 25 giugno)

Katherine Arden è entrata nel cuore di molti lettori con la sua prima saga iniziata con “L’orso e l’usignolo”. Lo stile poetico e fiabesco dell’autrice ha incanto i lettori italiani tanto da convincere Mondadori a puntare sulla Arden ed a soffiarla a Fanucci. Le calde mani è un fantasy standalone che promette di farci fin da subito commuovere. Ci troviamo nelle Fiandre nel gennaio 1918. Laura Iven, esperta infermiera da campo, è stata ferita e rimandata in patria, in Canada. Il fratello Freddie però è rimasto a combattere nell’inferno della Grande Guerra. Quando la donna riceve una scatola con i suoi effetti personali, ma nessun telegramma che ne dichiari la morte, capisce che qualcosa non quadra. Decisa a scoprire la verità, si offre come volontaria e torna in Belgio, dove si mormora di una trincea infestata dagli spettri e di un locandiere il cui vino offre il dono dell’oblio. Freddie potrebbe essere sfuggito alla morte in battaglia solo per finire preda di qualcosa – o qualcuno – ancora peggiore? Novembre 1917. Freddie Iven si sveglia dopo un’esplosione e si ritrova intrappolato sotto le macerie di un bunker assieme a un soldato nemico ferito. I due uniscono le forze e riescono a trovare una via d’uscita. Nulla potrebbe convincerli a tornare nel cuore della carneficina, a spararsi addosso. Si rifugiano così presso un uomo misterioso che sembra avere il potere di far scomparire l’inferno delle trincee. Tra piogge di colpi e fantasmi che si mescolano ai vivi, i traumi nascosti di Laura e Freddie si risvegliano. Sta ai due decidere se il loro mondo merita di essere salvato o se non sia meglio lasciarselo alle spalle.

A chi lo consigliamo? A chi ama lo stile di scrittura di Katherine Arden e non vede l’ora di leggere un suo romanzo storico.

Prezzo: 22,00 €

Altri libri in arrivo a giugno: