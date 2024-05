Maggio è iniziato ed è univocamente conosciuto dai lettori come il mese del Salone del libro di Torino. Il SalTo è il grande protagonista del mese di maggio e anche nel 2024 non si è fatto trovare impreparato. Tantissime infatti sono state le uscite in anteprima che avete potuto trovare solo al Salto, così come le uscite libresche studiate appositamente per essere acquistate al Salone. Tra fantasy e romance il mese di maggio non sono mancati libri molto noti nel BookTok: dall’atteso terzo volume della saga iniziata con C’era una volta un cuore spezzato di Stephanie Garber, a Powerless di Lauren Roberts per arrivare a il nuovo romanzo di David Nicholls. Ecco tutte le uscite più interessanti del mese di maggio.

Tu sei qui di David Nicholls (Neri Pozza, 7 maggio)

Grazie all’enorme successo della serie Netflix tratta da One Day, David Nicholls, il suo autore, è tornato alla ribalta. One Day è tra i romanzi riscoperti nella prima parte dell’anno e tra le tutte che molti lettori si sono trovati a fare tra un singhiozzo e l’altro. Nicholls torna a farci commuovere con Tu sei qui edito Neri Pozza.

Marnie ha trentotto anni e l’impressione che la vita le stia scivolando tra le dita. Piano piano, amici e amiche hanno preso le loro strade – matrimoni, figli – e ora vivono a Hastings o Stevenage, Cardiff o York, mentre lei è rimasta a Londra, con l’unica compagnia dei suoi libri, litri di tè e un telecomando che non deve condividere con nessuno. Ogni tanto finisce addirittura a dialogare con le uova nel frigo o a interrogare la macchia d’umidità in bagno: «Oh no, ancora tu?» Non che il suo lavoro la immerga nella folla: correggere bozze, per quanto appassionante, la relega spesso al ruolo di consigliera discreta che avvisa l’autore quando ha un pezzo di insalata tra i denti. Michael ha quarantadue anni e non sa bene come rimettere assieme i cocci della sua vita, andata in frantumi quando la moglie lo ha lasciato. Nonostante il mestiere lo porti a trovarsi sempre circondato di persone, perlopiù liceali nelle cui testoline tenta di inculcare la geografia, il suo unico conforto sono lunghe camminate solitarie nella brughiera. Un sedativo naturale di cui ha un bisogno disperato che tuttavia non è compreso da tutti, meno che mai dalla collega e amica Cleo, che si offre continuamente di accompagnarlo. Fino a quando le generose offerte diventano un obbligo senza scampo e Michael si ritrova membro riluttante di una comitiva impegnata in un trekking che attraversa l’Inghilterra da costa a costa, dal Lake District a Robin Hood’s Bay, passando per le verdeggianti Dales e le atmosfere cupe delle Moors spazzate dai venti. Una comitiva di cui fa parte anche Marnie.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato One Day e a chi desidera scoprire una nuova storia d’amore dolce amara.

Prezzo: 20 €

Spietate promesse di Rebecca Ross (Fazi, 7 maggio)

L’attesissimo sequel di Divini rivali è approdato nelle librerie. Divini rivali è uno dei romanzi fantasy più chiacchierati all’interno della book community lo scorso 2023. Probabilmente assieme a Fourth Wing è il romantasy più amato e forse anche discusso dai lettori durante lo scorso anno. Fazi proprio in occasione del Salone del libro di Torino pubblica l’atteso e ultimo sequel. Forse magari molti non lo sapranno ma Divini rivali è una dilogia non una trilogia. La storia di Iris e Roman si conclude quindi con questo volume. Se siete intenzionati a recuperare la saga vi consigliamo di affrettarvi. La prima tiratura di Spietate promesse avrà in omaggio anche gli overlays di alcune pagine della storia.

Dopo aver vissuto in prima persona gli orrori della guerra, Iris è finalmente tornata a casa, ma la vita lontano dal fronte è tutt’altro che facile: Roman è disperso e non si hanno sue notizie da settimane, l’esercito di Dacre continua ad avanzare puntando verso Oath, mentre i suoi abitanti, ostili e diffidenti nei confronti delle divinità, sono sempre più inferociti. Quando a Iris e Attie viene offerta la possibilità di tornare a seguire l’offensiva in prima linea, le due non esitano a dirigersi verso ovest, dove dovranno affrontare ancora una volta i pericoli del conflitto. Nel frattempo, nel regno sotterraneo, Roman si è risvegliato da un lungo sonno e tutti i suoi ricordi sono svaniti. Il dio del sottosuolo, che lo ha guarito dalle ferite di guerra, gli ha promesso che presto recupererà la memoria. Tutto ciò che deve fare, per il momento, è scrivere per lui e raccontare ai cittadini di Oath la sua versione. Ma un giorno Roman trova una lettera anonima proprio davanti all’armadio e, incuriosito, decide di mettere da parte i sospetti e cominciare una corrispondenza che lo porterà a interrogarsi sul proprio passato e sulla vera natura di Dacre.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato Divini rivali e cerca una dilogia romantasy

Prezzo: 20 €

La maledizione del vero amore di Stephanie Garber (Rizzoli, 7 maggio)

L’ultimo libro della saga spin-off di Caraval è disponibile nelle librerie grazie a Rizzoli. Sempre sfruttando l’onda del Salto la casa editrice del gruppo Mondadori ci ha regalato la pubblicazione di uno dei romanzi più attesi del mese. Per chi non riusciva più attendere la conclusione della storia di Jack ecco La maledizione del vero amore. Ovviamente vi ricordiamo che si tratta del terzo volume di una saga, per tanto lo consigliamo a chi ha già letto i volumi precedenti.

Evangeline Volpe aveva sempre creduto che un giorno si sarebbe ritrovata in una fiaba.” Si è avventurata nel Magnifico Nord in cerca del suo lieto fine e sembra proprio che lo abbia trovato: ha sposato un bellissimo principe e vive in un castello leggendario. Ma Evangeline non ha idea del prezzo devastante che ha pagato per vivere la sua fiaba, non sa che cosa ha perduto né che Apollo, suo marito, è determinato a fare in modo che non lo scopra mai impedendole di ricordare e tenendola legata a sé con l’inganno. Inoltre, per essere sicuro che le cose restino tali, dovrà uccidere Jacks, il Principe di Cuori. E Apollo non è il solo a mettersi tra Evangeline e Jacks, c’è anche una donna pronta a tutto perché il Principe di Cuori sia solo suo.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato Caraval e cerca una serie fantasy semplice, fiabesca e con un grande protagonista maschile.

Prezzo: 18 €

I serpenti d’argento di Roshani Chokshi(Mondadori, 14 maggio)

Nel 2022 Mondadori per la collana Oscar Fantastica aveva pubblicato un romanzo meraviglioso e perfetto per gli amanti di Sei di Corvi della Bardugo. Stiamo parlando di I lupi dorati, primo volume di una trilogia scritta da Roshani Chokshi. Putroppo però i seguito fino a questo momento non erano ancora stati pubblicati. Oscar Vault rimedia in corner con la pubblicazione di I serpenti d’argento che avverrà il 14 maggio.

Séverin e i suoi amici sono riusciti a sconfiggere la Casa Decaduta, ma la vittoria ha avuto un prezzo terribile, un prezzo che continuano a pagare. In cerca di un disperato riscatto, Séverin intraprende un pericoloso viaggio sulle tracce di un artefatto straordinario: si dice che garantisca a chi lo possiede il potere di Dio. Un’indagine che porterà lui e la sua squadra nel cuore di ghiaccio della Russia, verso il misterioso Palazzo Dormiente, tra gargoyle di cristallo che infestano dimore abbandonate e divinità infrante che nascondono segreti letali. E quando si imbattono in una serie di omicidi irrisolti, iniziano a chiedersi se le antiche leggende siano davvero solo leggende. Mentre verità a lungo sepolte vengono alla luce e inquietanti fantasmi emergono dal passato, Séverin e i suoi si trovano a confrontarsi con inediti aspetti di loro stessi. E ciò che scopriranno li condurrà su sentieri che mai avrebbero immaginato.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato I lupi dorati

Prezzo: 24 €

Faster. Il brivido dell’amore di Paola Chiozza (Always Publishing, 10 maggio)

Al Salone del libro di Torino Always Publishing non si fa trovare impreparata, anzi. Amanti della Formula 1 e delle rom-com ecco il romanzo per voi. Ed è tutto italiano. Paola Chiozza pubblica Faster una rom-com ambientata nell’ambito del Motorsport come non ne avete mai lette prima. Fidatevi di chi ha già avuto la possibilità di leggere il romanzo in anteprima (la sottoscritta).

Due piloti, un odio profondo, una vicinanza forzata e una gara romantica da correre fino all’ultima curva: non resta che scaldare i motori. A tredici anni Savannah Swan, treccine ai capelli e apparecchio ai denti, sa già spingere sull’acceleratore per raggiungere i suoi traguardi: diventare una pilota seguendo le orme di suo padre, il pluricampione di Formula 1 Sidney Swan, e conoscere il bellissimo pilota spagnolo Alejandro Santacruz. Soprannominato “El Matador”, Alejandro è arrogante, spregiudicato nelle curve quanto rigoroso nelle prove tecniche e, nonostante sia il peggior nemico su pista del padre, ha rubato il cuore di una ragazzina cresciuta a pane e motori. Il loro incontro nel paddock, però, è molto diverso dai sogni di Savannah e il ritorno alla realtà è sconvolgente. La tremenda cotta per Alejandro svanisce veloce quanto il giro di pista sulla sua monoposto, sostituita da un odio viscerale. Sette anni dopo, Savannah sta per coronare il proprio sogno: esordirà come pilota nella Formula 3, l’unica donna del circuito, e contribuirà a sviluppare la monoposto di Formula 1 della scuderia dello zio. Cosa potrebbe macchiare la sua felicità?

Scoprire che a guidare quell’auto sarà proprio la sua vecchia e odiata cotta. Dopo un anno lontano dalle corse, Alejandro ha accettato di tornare a gareggiare per la scuderia più scarsa del Mondiale, e non ha intenzione di spiegare a nessuno le sue motivazioni, tantomeno alla figlia del suo più acerrimo rivale. Savannah, ormai cresciuta, è affascinante, sfrontata e piena di talento, e litigare con lei accende in lui un’adrenalina che solo le corse gli hanno fatto provare. Quando le telecamere iniziano a seguirli a ogni passo, e gli sponsor a spingere affinché i due piloti si fingano una coppia, Alejandro si ritrova a correre una gara che non può vincere, perché i contorni dell’odio e dell’attrazione si sfumano. Ma nei circuiti del cuore il talento non basta: bisogna imparare a conoscersi, a fidarsi e a perdonarsi. Così Savannah e Alejandro fonderanno il battito dei loro cuori col suono delle ruote sull’asfalto, scambiandosi piccole paure, grandi speranze e quel brivido speciale di una passione condivisa. Il brivido, intenso, dell’amore. Per la prima volta in libreria con Always Publishing l’autrice in vetta alle classifiche digitali italiane con una commedia romantica ambientata nel mondo della Formula Uno!

A chi lo consigliamo? A chi da tempo cerca un buon romance ambientato negli ambienti della Formula 1, ricco di rappresentazione e divertimento.

Prezzo: 15,90 €

Yellowface di R. F. Kuang (Mondadori, 21 maggio)

Fan della Kuang: l’autrice che ha macinato seguaci con la sua trilogia The Poppy War torna in italia con Yellowface. Questa volta si tratta di un romanzo molto diverso dal precedente, Babel. In Yellowface la Kuang ci racconta della storia di Juniper Song, colei che ha scritto un libro di enorme successo. Però forse non è esattamente chi vuole far credere di essere. June Hayward e Athena Liu, giovani scrittrici, sembrano destinate a carriere parallele: si sono laureate insieme, hanno esordito insieme. Solo che Athena è subito diventata una star mentre di June non si è accorto nessuno. Quando assiste alla morte di Athena in uno strano incidente, June ruba il romanzo che l’amica aveva appena finito di scrivere ma di cui ancora nessuno sa nulla, e decide di pubblicarlo come fosse suo, rielaborato quel tanto che basta. La storia, incentrata sul misconosciuto contributo dei cinesi allo sforzo bellico inglese durante la Prima guerra mondiale, merita comunque di essere raccontata. L’importante è che nessuno scopra la verità. Quando però qualcosa comincia a trapelare, June deve decidere fino a che punto è disposta a spingersi pur di mantenere il proprio segreto.

A chi lo consigliamo? A chi adora la scrittura delle Kuang e desidera essere sorpreso.

Prezzo: 22 €

Powerless. Potere e inganno di Lauren Roberts (Newton Compton, 28 maggio)



Se amate i romantasy non potete assolutamente perdere Powerless di Lauren Roberts. È un romanzo che ha conquistato il popolo del book tok in America ed Inghilterra ed è pronto ad approdare nelle librerie italiane il 28 maggio con un’edizione dalle pagine colorate.

Preda e cacciatore. Uniti dal destino. Combattenti straordinari, eccezionali e forti, solo gli Eletti sono degni del reame di Ilya. Da decenni possiedono poteri inimmaginabili, che hanno acquisito dopo essere sopravvissuti alla Peste. Gli altri, gli Ordinari, sono solo un incomodo. Quando questi ultimi vengono messi al bando da un decreto reale che dichiara l’assenza di abilità prodigiose un crimine, Paedyn Gray si trasforma in una fuorilegge e in una ladra per necessità. Sopravvivere nei bassifondi da Ordinaria non è per nulla semplice, ma Paedyn sa il fatto suo: sin da bambina, è sempre stata una grande osservatrice, grazie agli insegnamenti del padre. Perciò si finge un’Eletta per sopravvivere e tenersi fuori dai guai. Più facile a dirsi che a farsi. Un giorno, per caso, Paedyn salva uno dei principi di Ilya ed è costretta a partecipare al Torneo di Epurazione: una competizione brutale nella quale gli Eletti sfoggiano le loro capacità, proprio ciò che manca a Paedyn. Qualora riuscisse a uscirne viva, come potrà celare la verità al principe di cui si è innamorata?

A chi lo consigliamo? A chi divora romantasy

Prezzo: 9,90 €

Altri libri in arrivo a maggio