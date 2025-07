Il cervello adulto non smette di evolversi: ecco la nuova scoperta

La rivista Science ha presentato un nuovo studio focalizzato sul cervello umano e più precisamente sul cervello adulto. Secondo quanto emerso da questi studi, il cervello non sarebbe un organo statico in quanto questo continuerebbe ad evolversi fino al raggiungimento della tarda età adulta, soprattutto in alcune zone come quella dell’ippocampo.

L’ippocampo può essere descritto come una zona adibita all’apprendimento e alla memoria, oltre che ad un’area in cui vengono a formarsi e si controllano al meglio le emozioni. Alcuni ricercatori del Karolinska Institutet avevano già avanzato diverse ipotesi in questione molti anni fa, dimostrando come i livelli di carbonio presenti nel cervello comportassero un’evoluzione vera e propria per i neuroni, a prescindere dall’età del soggetto esaminato.

È come se con il passare degli anni si formassero nuovi neuroni che si vanno a sviluppare continuamente nella zona dell’ippocampo, dando origine a nuove connessioni e a nuove strutture che ci fanno capire come il cervello non smetta mai di rigenerarsi neanche nella fase della vecchiaia.

Un nuovo studio dimostra lo sviluppo del cervello adulto

Per testimoniare questa verità, i ricercatori hanno deciso di analizzare diversi pazienti con un’età compresa fra 0 e 78 anni, ovviamente prendendo come riferimento persone provenienti da culture diverse. A prescindere da tutto questo, infatti, ogni persona ha dimostrato la presenza di neuroni immaturi che si stavano dividendo proprio in quel dato momento, quasi come se fossero nati nell’istante in cui l’esperimento si è verificato.

Ovviamente è stato possibile osservare tutto questo grazie a dei metodi scientifici che si focalizzano sul riconoscere alcuni passaggi come quelli della memoria, dell’apprendimento e delle funzionalità cognitive più in generale. Questo studio è stato condotto da grandi ricercatori svedesi in associazione con il Consiglio Europeo della Ricerca e fondazioni che hanno deciso di sovvenzionare il progetto in ogni sua fase. Possiamo quindi testimoniare con certezza come il cervello non smetta mai di crescere e come nuove connessioni si sviluppino all’interno dello stesso minuto dopo minuto.