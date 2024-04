Libri in uscita nel mese di aprile

La primavera è finalmente arrivata e le casa editrici si preparano al Salone del libro 2024 mediante una serie di nuove uscite letterarie collocate soprattutto nell’ultima parte del mese di aprile. Lettori preparare il portafoglio perché le uscite ad aprile non saranno tante ma davvero tantissime. A partire dal 2 aprile fino ad arrivare al 30 del mese i libri romantasy, nuovo termine letterario che cerca di riassumere con una sola parola i testi fantasy con prevalenza di romance, saranno decisamente in abbondanza. Iniziamo con Assistente cercasi per Sperling & Kupfer ed arriviamo a Spark of the everflame o a Cherish, non da meno sarà il romance con il ritorno di Colleen Hoover, Ali Hazelwood e Carley Fortune. Ecco tutte le uscite più interessanti del mese di aprile.

Assistente cercasi di Hannah Nicole Maehrer (2 aprile. Sperling & Kupfer)

Assistant to the villain, titolo originale del romanzo di Hannah Nicole Maehrer, è disponibile in italiano con il titolo Assistente cercasi in copertina rigida edito Sperling al prezzo di € 18.90. Si tratta di un romantasy frizzante e divertente, ricco di battutine tra i due protagonisti. L’universo fantasy ambientato in un contesto medievale è molto semplice e non più di tanto approfondito ed il romance è ricco di tensione. È presente la magia ma i poteri magici non sono predominanti rispetto al resto della storia, per certi versi potrebbe essere considerato anche una sorta di cozy fantasy ma in realtà a più trama e misteri rispetto ai soliti cozy fantasy. È il primo di 3 volumi. Non si tratta di uno standalone, ed il secondo arriverà ad agosto in lingua (8 agosto). L’incipit del romanzo è proprio questo: Assistente cercasi: noto criminale di alto rango cerca un assistente leale per compiti d’ufficio non specificati e supporto per spargere caos, terrore e altre cose oscure. Richiesta discrezione. Ottima retribuzione. Con una famiglia da mantenere, avere un buon impiego è per Evie Sage una priorità. E così, quando un incidente con il più famigerato cattivo di Rennedawn si traduce in un’offerta di lavoro, lei accetta. Nessun incarico è perfetto, ovviamente, e lo è ancora meno quando hai una cotta per il tuo capo, un tipo terribile, lunatico ma innegabilmente sexy. Proprio quando si sta abituando ad assistere a scene raccapriccianti, come teste mozzate che pendono dal soffitto e bulbi oculari schiacciati sotto le scarpe, Evie sospetta che una minaccia stia aleggiando sul regno di Rennedawn. Qualcuno che vuole eliminare il Cattivo e il suo nefasto impero. E così Evie non solo deve cercare di resistere al fascino del suo capo, ma deve anche scoprire chi sta sabotando il suo lavoro… per assicurarsi di fargliela pagare.

A chi lo consigliamo? A chi ama i romantasy ricchi si tensione, battute sagaci e divertenti in stile Ali Hazelwood.

Prezzo: 18.90 €

Cominciò con due gocce di pioggia di Vanessa Chan (2 aprile. Mondadori)

Se cercate una storia di narrativa più classica e se vogliamo anche storica ecco Cominciò con due gocce di pioggia di Vanessa Chan edito precisamente Oscar Vault.

Ci troviamo in Malesia nel 1945 e la famiglia di Cecily Alcantara è in pericolo: il figlio quindicenne, Abel, è scomparso e la figlia minore, Jasmin, è confinata in uno scantinato per evitare il terribile destino di essere costretta a prestare servizio nei “campi di piacere”. Nel frattempo, la figlia maggiore Jujube lavora in una casa da tè frequentata da soldati giapponesi ubriachi, e ogni giorno è sempre più arrabbiata e frustrata. Cecily sa due cose: che è colpa sua e che la sua famiglia non dovrà mai scoprire la verità. Tutto ha inizio dieci anni prima, quando Cecily è la moglie annoiata di un anonimo burocrate al servizio degli inglesi che occupano il Paese. Un giorno, un incontro apparentemente casuale con il carismatico generale Fujiwara la risveglia dal torpore e la trascina rapidamente in un vortice eccitante di spionaggio e passione dove, per la prima volta, si sente protagonista di un grande sogno: quello di restituire “l’Asia agli asiatici”. Invece, senza che se ne renda conto, le sue azioni contribuiscono indirettamente a inasprire la brutalità dell’occupazione giapponese. Ora, mentre la guerra raggiunge il suo apice, il passato torna a perseguitarla e la sua famiglia è sull’orlo della distruzione. Cecily farà di tutto per salvarla.

È un testo forte che tocca diverse corde emotive. Preparatevi.

A chi lo consigliamo? A chi ama i romanzi storici o di narrativa più classica e non teme di versare qualche lacrima.

Prezzo: 19,50 €

Abhorsen di Garth Nix (3 aprile, Fazi)

Dopo Sabriel e Lirael ecco che arriva nelle librerie italiane Abhorsen, la grandiosa conclusione della trilogia del Vecchio Regno scritta da Garth Nix.

Dopo secoli di cattività, il Distruttore sta per tornare libero: Orannis non è più imprigionato nelle profondità della terra e sta cercando di spezzare l’ultimo vincolo che gli impedisce di esercitare i suoi terribili poteri. Mentre il Vecchio Regno cade ancora una volta nell’oscurità e nel terrore, la popolazione può confidare solo nell’Abhorsen, flagello dei morti. Ma l’Abhorsen Sabriel si è recata ad Ancelstierre insieme a suo marito il re e nessuno ha più ricevuto loro notizie. Soltanto Lirael, erede alla carica di Abhorsen, ha qualche possibilità di fermare Orannis, anche se non ha idea di come fare. Fino a poco tempo fa era semplicemente un’assistente bibliotecaria, che speranze può avere di salvare il mondo? Guidata da una visione delle Clayr, Lirael decide di mettersi in viaggio insieme ai suoi fidati compagni – Sameth, la Canaglia e Mogget – per cercare ovunque, sia nel regno dei vivi che in quello dei morti, qualcosa che la aiuti a fermare il Distruttore. Ma tra mostri d’ombra e malvagi negromanti, sembra che Nicholas, il migliore amico di Sameth, si sia lasciato manipolare dai poteri di Orannis e stia collaborando con lui. Che possibilità ha una giovane donna di sconfiggere un potere in grado di distruggere la vita stessa?

A chi lo consigliamo? A chi ama i fantasy più classici ed a chi ha già letto i primi due volumi della saga.

Prezzo: 18,50 €

Il museo dei misteri di Owen King (9 aprile. Sperling & Kupfer)

Amanti dei mystery ecco il libro da leggere nel mese di aprile. Dopo molta attesa torna nelle librerie italiane Owen King con una sua nuova opera. Questa volta si tratta di Il museo dei misteri e ci troviamo in una città senza nome con un mistero da svelare. A prima vista, il mondo non è cambiato affatto: i tram sui viali, i grandi alberghi, i caffè pieni di gente. I ragazzi in strada giocano ancora sui due grandi ponti che dividono la città, e i più snob continuano ad avventurarsi sulla Nave Obitorio in cerca di una serata divertente. Eppure, basta una scintilla per innescare una rivolta. Per la giovane Dora, che lavora all’Università Nazionale, è giunta finalmente l’occasione per fare un passo decisivo. Inizia a uscire con Robert, uno studente dalle idee radicali, ed è finalmente libera di indagare su ciò che suo fratello Ambrose potrebbe aver visto alla Società per la Ricerca Psichica prima di morire. Ma è un altro l’edificio di cui Dora è incaricata di occuparsi: il Museo Nazionale del Lavoratore. Questa strana costruzione dimenticata da tutti, che pullula di inquietanti statue in cera di minatori, infermieri, negozianti e altre figure assolutamente realistiche, nasconde un mistero. Mentre fuori la rivoluzione e la controrivoluzione scatenano forze oscure, inaspettate e terrificanti, Dora si avventura fino ai confini del mondo in cerca di una verità taciuta troppo a lungo.

Mystery, horror e fantasy si fondono nella nuova opera di Owen King. Siete pronti a divorarlo? State tranquilli è uno standalone.

A chi lo consigliamo? A chi ama la scrittura di Owen King.

Prezzo: 18,50 €

Dragonfall di L. R. Lam (9 aprile, Gribaudo)

Fan di Fourth Wing a noi gli occhi! Se vi siete innamorati dell’universo fantasy di Rebecca Yarros per poter leggere il terzo volume dovremo attendere fino al 21 gennaio 2025, quindi nel mentre ci tocca ricorrere al altre storie. Escono una che potrebbe incuriosivi. Il 9 aprile arriva nelle librerie italiane Dragonfall di L. R. Lam ed a quanto pare “I draghi non sono mai stati così sexy.” Ecco la trama del romanzo che promette di non far rimpiangere la saga della Yarros. “Sapevo già cos’avrei visto. Una qualche parte ancestrale di me riconosceva quell’odore. Quello delle creature che ci avevano sconfitto, quasi sterminato e confinato in un mondo morente. Una fiamma d’odio si accese viva nel mio petto e serrai le mani a pugno. Era un umano. Il primo che avessi mai visto in carne e ossa. Mi curvai su di lui, la punta di un dito sospesa sopra la sua guancia. Quando ripenso a quel momento, anch’esso mi pare sospeso nel tempo. Perché, naturalmente, quell’umano eri tu. E questa è la nostra storia, Arcady.”

A chi lo consigliamo? A chi ama le storie con i draghi ed in particolare Fourth Wing.

Prezzo: 19,90 €

The idea of you di Robinne Lee (23 aprile. Sperling & Kupfer)

Avete sentito parlare della nuova rom-com di Prime Video? Molto bene perchè ad aprile arriverà nelle librerie il romanzo da cui Amazon a tratto la sua nuova storia. E pare sia una fanfiction di Harry Styles. Solène Marchand, proprietaria trentanovenne di una prestigiosa galleria d’arte a Los Angeles, porta la figlia adolescente Isabelle a conoscere la sua boyband preferita. L’ultima cosa che si sarebbe aspettata, però, era di avvicinarsi pericolosamente a Hayes Campbell, frontman degli August Moon, famosi in tutto il mondo. Ma Hayes è brillante, sicuro di sé ed elegante, e l’attrazione tra i due è immediata. Il fatto che abbia solo vent’anni complica ulteriormente le cose. Quella che inizia come una serie di incontri clandestini in varie città si evolve rapidamente in una relazione appassionata. È un viaggio che attraversa i continenti, mentre i due navigano nei mondi più disparati: dalle tournée negli stadi alle fiere d’arte internazionali, fino a rifugi appartati. E per Solène è tanto un recupero della sua parte più vera, quanto una riscoperta della felicità e dell’amore. Quando la loro storia diventa un fenomeno virale, sia Solène che la figlia Isabelle sono il bersaglio di fan accaniti e media insaziabili. Saprà l’amore essere più forte dei pregiudizi e del gossip?

A chi lo consigliamo? A chi ama le storie d’amore, il trope dell’age gap ed Harry Styles.

Prezzo: 17,90 €

Loathe to love you. Detesto amarti così di Ali Hazelwood (23 aprile. Sperling & Kupfer)

L’autrice che ha conquistato i cuori dei lettori di romantasy lo scorso febbraio con il suo primo fantasy torna in libreria ad aprile con la versione cartacea di Loathe to love you, finalmente in edizione fisica in italiano. Si tratta di una racconlta di tre novelle: UNDER ONE ROOF. Un tetto per due; STUCK WITH YOU. Un ascensore per due e BELOW ZERO. Amore sottozero. Tutti hanno come protagoniste tre amiche ed in un qualche modo si legano tra di loro.

A chi lo consigliamo? A chi ama lo stile di Ali Hazelwood.

Prezzo: 13 €

Heart bones di Colleen Hoover (30 aprile. Sperling & Kupfer)

La regina dei dramma d’amore torna nelle librerie italiane con una nuova storia pronta a farci versare milioni di lacrime. Ecco Heart bones. Dopo un’infanzia passata tra povertà e abbandono, Beyah Grim ha sempre potuto contare solo su sé stessa e ora finalmente ha il suo lasciapassare per andarsene dal Kentucky e rifarsi una vita. Due mesi prima della partenza, però, così vicina al futuro che ha costruito e desiderosa come non mai di buttarsi il passato alle spalle, una morte inaspettata lascia Beyah senza una casa e la costringe a trascorrere il resto dell’estate in Texas, con un padre che conosce a malapena. Il suo piano è quello di starsene tranquilla e aspettare che le settimane scivolino via senza intoppi, ma il nuovo vicino Samson scombina ogni cosa. All’apparenza i due non hanno nulla in comune: al contrario di lei, Samson proviene da una famiglia ricca e privilegiata. Ma entrambi sono attratti dalle cose tristi, e quindi anche l’uno dall’altra. Il legame che si crea è così immediato e intenso che è impossibile continuare a negarlo. E quella che doveva essere un’innocente avventura estiva sta per trascinare i loro cuori alla deriva…

A chi lo consigliamo? A chi ama le storie delle Hoover, sempre diverse ma ugualmente indimenticabili.

Prezzo: 16,90 €

Altri libri in uscita nel mese di aprile:

The extraordinaires – 2 aprile

L’eredità di Orquídea Divina – 2 aprile

Beautiful graves – 2 aprile

If you love her. Fino all’inferno – 3 aprile

Tokyo Love Story – 3 aprile

My crash – 3 aprile

Supermad. Campus drivers (Vol. 1) – 3 aprile

Battitore Batticuore – 5 aprile

The No-Show – 9 aprile

The faithless – 9 aprile

Tress del mare smeraldo – 9 aprile

Un presagio oscuro – 9 aprile

L’impero dei dannati – 9 aprile

Non voglio mica la luna – 12 aprile

The will of the many. La volontà dei molti – 19 aprile

L’ultima degli immortali – 19 aprile

La biblioteca delle ombre. Una ghost story – 19 aprile

All for the game – 23 aprile

Dove si aggiustano i sogni – 23 aprile

Delilah Green Doesn’t Care – 23 aprile

Fidati di me. Kulti – 23 aprile

Foxglove – 30 aprile

The beautiful ones – 30 aprile

Half a soul. Metà di un’anima – 30 aprile

Spark of the everflame – 30 aprile

Una promessa in riva al lago – 30 aprile

Cherish – 30 aprile