Harry Potter: Campioni di Quidditch, in arrivo un gioco interamente dedicato allo sport magico per eccellenza

Il 21 e 22 aprile inizieranno i primi test di Harry Potter: Campioni di Quidditch, videogioco online multigiocatore incentrato sullo sport magico più famoso del mondo. Il titolo, prodotto da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games dagli sviluppatori di Unbroken Studios, consentirà ai giocatori di riunirsi con amici e avversari e affrontarsi in una competizione a squadre. Per iscriversi al test di gioco a numero limitato di Harry Potter: Campioni di Quidditch, è possibile visitare il sito QuidditchChampions.WBGames.com.

Il titolo, sviluppato da Unbroken Studios (che ha lavorato anni in segreto a questo progetto) è un titolo stand-alone e slegato da altri videogiochi della saga: i giocatori possono affrontare partite di Quidditch e altre (non ancora ben specificate) avventure sulla propria fidata scopa, in modalità multigiocatore competitiva e adrenalinica.

Non è stata ancora fissata una data di lancio per Harry Potter: Campioni di Quidditch e il gioco è in fase di test, a partecipazione limitata. C’è la possibilità di registrarsi qui per partecipare ai test di gioco che si terranno in futuro (uno già questo fine settimana, ma Portkey tiene a specificare che la registrazione non garantisce la partecipazione). Il gioco uscirà per PC e console, ma non sono ancora state ufficializzate le piattaforme definitive. Attualmente, in fase di iscrizione al test, viene richiesto quali piattaforme si hanno a disposizione, citando PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e 5, tuttavia non è detto che tutte saranno prese in considerazione per il lancio effettivo.

Il gioco, che sarà a quanto pare costantemente online, sarà perfettamente inserito nel canone potteriano ma dovrebbe prevedere solo personaggi inventati per l’occasione e quelli che il giocatore creerà: non è specificato in quale timeline o periodo della saga è ambientato il gioco, e quindi se e quali personaggi già celebri potrebbero apparire, come guest star o MVP.

