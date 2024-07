From the Wizarding Archive è il nuovo ebook e audiolibro ufficiale di Harry Potter in arrivo, con testi di J.K. Rowling e la voce di Evanna Lynch.

Pottermore Publishing annuncia l’uscita di un nuovo audiobook (e due ebook) ufficiali dal Wizarding World of Harry Potter: From the Wizarding Archive, una selezione appositamente curata delle opere creative di J.K. Rowling. In uscita in lingua inglese il 29 agosto, potrete immergervi nella lettura di ottanta articoli e aneddoti sul mondo di Harry Potter, inclusi retroscena sui personaggi principali e contesti aggiuntivi sulle storie che potreste non conoscere; si tratta in tutti i casi di articoli scritti originariamente da J.K. Rowling per Pottermore.com e già disponibili gratuitamente su WizardingWorld.com, raccolti per l’occasione.

“From the Wizarding Archive” è disponibile per il pre-ordine in inglese nei formati eBook (in due parti) e audiolibro digitale. Arricchito da editoriali redatti da Pottermore Publishing, i lettori e gli ascoltatori potranno esplorare questi amati articoli più a fondo che mai. È la prima volta che il contenuto sarà disponibile anche in formato audio, esclusivamente su Audible.

Ogni scritto sarà collegato da nuove osservazioni editoriali fresche del team di Pottermore Publishing, insieme a un sincero prologo dalla stessa Evanna Lynch (nota come Luna Lovegood nei film di Harry Potter), autodefinitasi superfan. Dopo il lancio in lingua inglese, gli eBook e audiolibri in tedesco, francese, italiano e spagnolo verranno pubblicati a novembre, con ulteriori lingue previste in futuro.

“From the Wizarding Archive” sarà pubblicato sia come audiolibro in un unico volume che come eBook in due volumi. Il Volume Uno dell’eBook conterrà 45 articoli curati insieme per la prima volta, mentre il Volume Due includerà i 35 articoli precedentemente pubblicati nel 2016 come la serie di tre eBook “Pottermore Presents”. I fan avranno anche la possibilità di acquistare insieme Volume Uno e Volume Due in un’edizione combinata.

La narrazione principale è stata eseguita da Evanna Lynch, con Hugh Quarshie, Finlay Robertson e Lara Sawalha che leggono gli articoli originali di J.K. Rowling, il tutto accompagnato da un incantevole design sonoro e musica originale composta da Sara Carvalho.

Tutti i diritti d’autore degli autori saranno donati da Pottermore Publishing alla Fondazione Lumos a nome di J.K. Rowling, con un minimo previsto di £1 (o l’equivalente in valuta locale) per ogni copia di “From the Wizarding Archive” venduta.