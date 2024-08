Il Gruppo LEGO festeggia il Back to Hogwarts 2024 con un nuovo set dedicato a un luogo iconico: "La Tana" dei Weasley... ma non è l'unica novità per l'occasione.

Il Gruppo LEGO svela la leggendaria casa della famiglia Weasley, nonché casa dei sogni di tanti babbani, con il set da collezione LEGO Harry Potter La Tana. La replica in mattoncini della famosa abitazione si fa notare per il design stravagante con dettagli unici e trasporta i fan nell’affascinante e iconico mondo dei maghi e delle streghe.

Addentratevi nell’incantevole mondo del mago più famoso della storia con il set LEGO Harry Potter La Tana- Edizione da collezione. I dettagli lo rendono davvero autentico: infatti, nell’abitazione ci sono un caminetto funzionante, la funzione “Metropolvere” per far “sparire” la minifigure e la famosa lavastoviglie magica della cucina. La costruzione ricrea anche l’esterno sgangherato, con pavimenti inclinati e pareti sbilenche. Il set comprende 10 minifigure, tra cui Ginny Weasley, Ron Weasley, Harry Potter ed Errol il gufo.

Con questo set, i fan di Harry Potter e i collezionisti possono costruire un altro luogo leggendario e unico da aggiungere alla loro collezione da maghi. Il lancio avverrà il giorno del Ritorno a Hogwarts 2024 (1 settembre 2024) e gli appassionati potranno godere di molti eventi e promozioni. Trovate i dettagli qui sotto. Per saperne di più, www.LEGO.com/BackToHogwarts.

Regali con acquisto:

LEGO Harry Potter Potter Magie Sinister: Metropolvere (codice 40695, età 8+)

Date: 1 – 10 settembre, fino a esaurimento scorte.

Acquisto minimo: 130 €, solo sui set LEGO Harry Potter

Caratteristiche: unisciti a Lucius Malfoy da Borgin e Burkes e gioca a vivere storie magiche con questo set dotato di una minifigure di Lucius Malfoy e di una sezione interna di Borgin & Burkes costruita in mattoncini, che include un caminetto con funzione di rete Floo: girando la maniglia, la minifigura scompare! Questo modello è complementare al 76437 La Tana – Edizione da collezione e altri set LEGO Harry Potter Diagon Alley, venduti separatamente.

LEGO Harry Potter Orologio Weasley da collezione (codice 09008, età 6+)

Date: 1 – 10 settembre, fino a esaurimento scorte.

Acquisto minimo: Applicabile all’acquisto di LEGO Harry Potter La Tana – Edizione da collezione (76437)

Caratteristiche: direttamente dal salotto di casa Weasley, ecco l’Orologio Weasley da collezione. Come Harry Potter disse una volta, questo magico orologio da camera è inutile per leggere l’ora, ma per il resto è molto istruttivo! Ha un centro rotante che indica una delle possibili posizioni: ‘Casa’, Scuola”, ‘Lavoro’, ‘Viaggio’, ‘Smarrimento’, ‘Ospedale’, ‘Prigione’ e ‘Pericolo mortale’.

LEGO Harry Potter Draco nella foresta proibita (codice 30677, età 6+)

Date: 1 – 10 settembre, fino a esaurimento scorte.

Acquisto minimo: 40 €, solo sui set LEGO Harry Potter.

Caratteristiche: scatena l’immaginazione dei giovani fan di Harry Potter con questa mini-costruzione della Foresta Proibita. In più, una minifigure di Draco Malfoy, la sua lanterna fosforescente e le figure del gufo e del ragno.

Per rendere ancora più interattiva e coinvolgente l’esperienza del gioco, si possono scaricare LEGO Builder e LEGO Play. LEGO Builder è l’app ufficiale di istruzioni per famiglie che guida il montaggio ingrandendo e ruotando il set in 3D. LEGO Play è l’applicazione dedicata ai più piccoli, che possono condividere le loro creazioni con gli amici, guardare video, giocare e ideare il loro LEGO Avatar.

Ritorno a Hogwarts – Le attività negli store

Le famiglie e i fan di LEGO Harry Potter possono partecipare a una delle attività più amate, il Make & Take, e costruire così una versione in miniatura dell’Hogwarts Express da portare poi a casa. Appuntamento in alcuni LEGO Store, tra il 31 agosto e l’8 settembre. Per saperne di più, visitate il sito www.LEGO.com/stores. Ma non finisce qui: il 6 settembre dalle ore 16.00, al LEGO Store di Roma Tomacelli arriverà George Gilliatt, designer di LEGO Harry Potter. Gilliatt incontrerà tutti i ‘babbani’, a cui svelerà il segreto delle sue creazioni, e autograferà i set.