Una nuova destinazione d’eccellenza per i parchi tematici sta per sorgere, nel 2025, in Florida: il nuovo Universal Epic Universe all’interno dell’Universal Orlando Resort. Saranno presenti cinque aree tematiche: Celestial Park (IP originale), How to Train Your Dragon – Isle of Berk (ambientata nel mondo di Dragon Trainer), SUPER NINTENDO WORLD (che replicherà in qualche modo l’omonimo parco nipponico), Dark Universe (ispirato ai “Mostri Classici” della Universal) e The Wizarding World of Harry Potter — Ministry of Magic, del quale sono stati dati numerosi dettagli.

Dalla Parigi degli anni ’20 al Ministero della Magia Britannico degli anni ’90, si potranno esplorare le comunità magiche internazionali e la magia che le collega in The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic. I fan potranno vivere luoghi significativi dei film di Animali Fantastici e Harry Potter, ricostruiti in modo autentico e con elementi originali. Già confermato che Eddie Redmayne tornerà nel ruolo di Newt Scamander in alcuni filmati che sarà possibile vedere, ma a quanto pare non sarà l’unico, a partire da Imelda Staunton e della “sua” Dolores Umbridge.

Il viaggio inizierà nell’hub centrale del parco, Celestial Park, che tramite i suoi portali collegherà i vari mondi. I fan saranno immediatamente trasportati indietro nel tempo e nello spazio, entrando in Place Cachée: un angolo magico di Parigi. Tratto dagli ambienti glamour visti in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, questa è la capitale francese con uno stile magico, dove i visitatori possono passeggiare per strade acciottolate piene di negozi, caffè e dettagli magici. Non è stato trascurato alcun dettaglio: si possono persino ascoltare conversazioni tra streghe e maghi francesi mentre si cammina per le strade!

Saranno presenti diversi ambienti noti, come Le Cirque Arcanus, e gli shop e i cafè saranno perfettamente a tema: ad esempio Café L’air De La Sirène (locale adornato con mosaici in stile art nouveau), il pub Le Gobelet Noir (una taverna misteriosa nelle profondità di Place Cachée) e il Bar Moonshine, in stile americano. Per non parlare del negozio di dolciumi, K. Rammelle. Per le bacchette ci sarà il negozio Cosme Acajor Baguettes, decisamente sofisticato, mentre Les Galeries Mirifiques sarà un negozio di souvenir.

Dopo le avventure nella Francia degli anni ’20 sarà l’ora di dirigersi verso la stazione del Métro-Floo di Parigi, dove sarà possibile arrivare nella Londra degli anni ’90 e fare tappa al Ministero della Magia, prendendo parte al processo alla Umbridge che si tiene dopo la fine della saga principale e che avrà numerosi imprevisti emozionanti.