Per celebrare il primo giorno del Comic-Con 2024 di San Diego, il Gruppo LEGO ha annunciato la quinta aggiunta alla linea LEGO Super Mario dedicata agli adulti e ha dato così il benvenuto a un personaggio amatissimo dai fan, Yoshi, con un set omaggio alla sua prima apparizione, mentre porta Mario all’avventura: LEGO Super Mario World. Questa è la prima volta che i fan vedranno il fidato compagno di Mario, Yoshi, sotto forma di mattoncini LEGO 2D. Il set LEGO Super Mario Super Mario World: Mario e Yoshi (71438) è un tributo al classico videogioco Nintendo, Super Mario World ed è costruito in più strati per consentire effetti di animazione accattivanti. Le immagini nostalgiche della prima generazione dei giochi Super Mario si riflettono anche nel nuovo set, con i personaggi pixelati di Mario e Yoshi.

Carl Merriam, Senior Designer di LEGO Super Mario, ha spiegato:

In questo modello, volevamo catturare l’originale animazione sprite (bidimensionale, ndr) di Super Mario World. Ciò significava ricreare la pixel art usando i mattoncini LEGO e quindi aggiungere un meccanismo per far correre Yoshi con Mario mascherato che cavalcava sulla sua schiena. E se ciò non fosse abbastanza divertente, abbiamo anche aggiunto un quadrante per far entrare e uscire la lingua di Yoshi, proprio come nel gioco!

Una volta costruito, il set potrà rappresentare anche un bellissimo pezzo da esposizione. Il modello, come The Mighty Bowser e la Pianta Piranha della linea LEGO Super Mario, fa parte della serie “Adults Welcome”. Questa gamma è progettata per regalare splendidi ricordi a tutti i fan LEGO che hanno vissuto Super Mario come una parte essenziale della loro infanzia.

Il nuovo set LEGO Super Mario Super Mario World: Mario e Yoshi è disponibile per il preordine a partire da oggi tramite LEGO.com e sarà disponibile dal 1° ottobre 2024 nei LEGO Store, LEGO.com e presso i principali rivenditori selezionati in tutto il mondo. mondo.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.LEGO.com/supermario.

Dettagli prodotto:

LEGO Super Mario Super Mario World: Mario & Yoshi (71438)

Età: 18+

Prezzo: €129.99

Pezzi: 1.215

Codice prodotto: 71438

Dimensioni:

Altezza: oltre 40 cm

Larghezza: 26 cm

Profondità: 11 cm