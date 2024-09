Nel competitivo mondo dei dispositivi wearable, Apple e Samsung sono state a lungo le dominatrici del mercato, grazie alla sinergia con i rispettivi ecosistemi di smartphone. Tuttavia, Huawei e Garmin stanno rapidamente guadagnando terreno, puntando su fitness e benessere, e proponendo dispositivi compatibili con iOS e Android. Secondo le stime di Canalys per il secondo trimestre del 2024, Garmin detiene l’11% del mercato, mentre Huawei segue con il 7%, ma il colosso cinese è determinato a scalare la classifica.

L’obiettivo di Huawei: superare Garmin e Samsung

Huawei ha chiaramente indicato Garmin come il suo principale concorrente, e con buone ragioni. Garmin è conosciuta per la qualità e l’affidabilità dei suoi dispositivi, che vanno ben oltre i semplici smartwatch consumer, includendo anche strumenti professionali utilizzati in condizioni estreme. Huawei, consapevole della sfida, ha investito pesantemente per eguagliare e superare Garmin nei settori del fitness e della salute, aprendo al contempo nuovi orizzonti con dispositivi dotati di certificazioni mediche.

TruSense: la nuova piattaforma che rivoluziona il monitoraggio della salute

Huawei ha presentato di recente TruSense, una nuova piattaforma di sensori che promette di essere il cuore dei prossimi smartwatch del brand. TruSense non è solo un singolo sensore, ma una piattaforma modulare e altamente accurata che garantisce misurazioni continue e precise. Grazie a un design innovativo, TruSense è in grado di fornire dati affidabili su diversi tipi di epidermide e in ogni fase della vita, migliorando sensibilmente la lettura di parametri vitali come la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno.

Il segreto di TruSense risiede nell’utilizzo di più trasmettitori luminosi e una struttura ottica migliorata che riduce al minimo le interferenze, garantendo misurazioni più accurate rispetto alle tecnologie precedenti. Huawei afferma che il nuovo sensore TruSense può raggiungere livelli di precisione vicini a quelli dei dispositivi medici professionali, con un margine di errore inferiore al 2% per la saturazione dell’ossigeno e al 5% per la frequenza cardiaca.

Innovazione nella gestione della salute e del fitness

Huawei ha ambizioni che vanno oltre il semplice monitoraggio della salute. Utilizzando algoritmi avanzati di machine learning e un vasto database di oltre 14 milioni di cartelle cliniche, l’azienda cinese è in grado di monitorare e interpretare con precisione una vasta gamma di indicatori di salute, inclusi i sistemi circolatorio, respiratorio e nervoso. La piattaforma TruSense, ad esempio, è progettata per riconoscere e segnalare condizioni come l’ipertensione e il diabete, trasformando lo smartwatch in un dispositivo essenziale per la gestione della salute quotidiana.

Huawei sta anche esplorando nuove frontiere, come la misurazione della glicemia tramite sensori non invasivi. Sebbene la tecnologia sia ancora in fase di sviluppo, i progressi fatti finora lasciano intravedere la possibilità che, in un futuro non troppo lontano, gli smartwatch possano offrire un monitoraggio accurato della glicemia, senza necessità di prelievi di sangue.

Un laboratorio all’avanguardia per test e sviluppo

Per sviluppare tecnologie così avanzate, Huawei ha costruito uno dei più sofisticati laboratori di ricerca al mondo, dedicato esclusivamente allo studio e al miglioramento delle performance degli smartwatch. Questo spazio include aree per il monitoraggio di vari sport e attività fisiche, nonché ambienti che simulano condizioni estreme, come l’alta quota o temperature estreme. L’uso di tecniche di cattura del movimento 3D, simili a quelle utilizzate nell’industria cinematografica e nei videogiochi, permette a Huawei di ottenere dati estremamente precisi sui movimenti degli utenti, migliorando ulteriormente la precisione dei suoi dispositivi.

Insomma, Huawei sta investendo ingenti risorse per diventare un leader nel settore dei wearable, con un focus particolare sulla salute e sul fitness. La nuova piattaforma TruSense, insieme alle ambiziose iniziative di ricerca, potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’azienda, che mira a superare Garmin e Samsung nel prossimo futuro. Rico Zhang, Presidente della Linea di Prodotti Smart Wearable and Health di Huawei Consumer, ha confermato che il sensore TruSense arriverà su una serie di prodotti che verranno annunciati questo mese. L’appuntamento è fissato entro settembre quindi, quando Huawei presenterà i primi dispositivi equipaggiati con TruSense, pronti a rivoluzionare il mercato dei wearable.