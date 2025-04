Nintendo Switch 2: svelati prezzo, data di uscita ed esclusive della nuova console

La lunga attesa è finita: Nintendo ha finalmente rivelato i dettagli della sua nuova console, la Nintendo Switch 2, che verrà lanciata sul mercato il 5 giugno al prezzo di 469 euro. Si tratta della prima nuova console dell’azienda giapponese dal lancio della Nintendo Switch originale avvenuto nel 2017.

Design evoluto e specifiche potenziate

Come suggerisce il nome, la Switch 2 è un’evoluzione dell’attuale modello, mantenendo la filosofia ibrida che permette di giocare sia in mobilità che collegata a un televisore. Le dimensioni sono maggiori rispetto al modello precedente, con uno schermo LCD più grande capace di supportare risoluzioni fino a 1080p, HDR e una frequenza di aggiornamento di 120fps. Sebbene non disponga di un pannello OLED (potenziale delusione per chi utilizza l’attuale Switch OLED), la dock supporterà l‘output in 4K sul televisore.

La console offrirà ben 256 GB di memoria interna, otto volte superiore rispetto al modello precedente, dove anche i giocatori occasionali erano costretti ad acquistare schede microSD aggiuntive. Per espandere ulteriormente lo storage, tuttavia, sarà necessario utilizzare le nuove schede microSD express.

I Joy-Con, collegati magneticamente ai lati dello schermo, presentano una colorazione nero opaco con accenti rossi e blu chiaro, un cenno al design precedente ma in formato più elegante. Tra le novità, i controller includeranno un pulsante “C” dedicato al GameChat, una funzione che consente di comunicare con gli amici durante il gioco e di condividere gli schermi di gioco all’interno della console. E’ stato annunciato anche un accessorio inedito (e opzionale): una webcam pensata proprio per comunicare con gli amici in videochat.

I giochi di lancio e le esclusive

Al lancio, la console arriverà sia da sola che in bundle con Mario Kart World, un nuovo titolo esclusivo per Switch 2. Questo gioco rappresenta l’interpretazione di Nintendo di un Mario Kart open-world, con una vasta mappa di regioni e percorsi esplorabili liberamente senza la minaccia di gusci rossi in agguato. Tra le nuove esclusive annunciate figurano Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (prequel di Tears of the Kingdom, in uscita questo inverno), Kirby AirRiders (previsto per il 2025), Donkey Kong Bananza (in arrivo il 17 luglio 2025) e The Duskbloods di FromSoftware (esclusiva prevista per il 2026).

La Switch 2 supporterà anche giochi di altri sviluppatori, tra cui Hades II, Elden Ring: Tarnished Edition, Street Fighter, EA Sports FC, Madden NFL, Tony Hawk Pro Skater 3+4, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition e molti altri. Inoltre, i possessori di giochi per la Switch originale potranno acquistare upgrade per titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, Metroid Prime 4: Beyond e Pokémon Legends Z-A.