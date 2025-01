L’hype attorno alla Nintendo Switch 2 ha raggiunto livelli senza precedenti, alimentato da mesi di rumor e fughe di notizie. Le indiscrezioni parlano di hardware avanzato, Joy-Con magnetici e compatibilità con titoli di nuova generazione, ma Nintendo continua a mantenere il massimo riserbo. Con un annuncio ufficiale previsto a breve, ogni nuova informazione cattura l’attenzione dei fan.

A maggior ragione, ha sorpreso i più il fatto che, durante il CES 2025 di Las Vegas, l’azienda Genki, nota per la produzione di accessori per dispositivi come Nintendo Switch e PlayStation 5, ha mostrato un mockup fisico della presunta Switch 2 – a quanto pare senza alcuna autorizzazione da parte di Nintendo.

VIDEO — La Nintendo Switch 2 en avant-première au #CES2025. L’accessoiriste Genki indique posséder la vraie console et expose une maquette 3D + des accessoires. Les détails ici : https://t.co/5LDlnR2zC1 pic.twitter.com/IJ6taQggIQ — Numerama (@Numerama) January 8, 2025

Il mockup di Genki e la reazione di Nintendo

Al CES, Genki ha esposto un prototipo del design della Switch 2, accompagnato da un video che ne mostrava le potenzialità. Tuttavia, secondo il giornalista francese Julien Tellouck, Nintendo avrebbe inviato i propri avvocati allo stand di Genki. Nonostante ciò, un rappresentante dell’azienda ha dichiarato che Genki non ha mai avuto relazioni formali con Nintendo, né ha firmato accordi di riservatezza (NDA). Il mockup sarebbe stato realizzato basandosi su informazioni trapelate e non su dati ufficiali.

Tellouck ha riportato che Genki non si sente minacciata da Nintendo, avendo utilizzato esclusivamente risorse pubbliche. La vicenda ha portato Nintendo a rilasciare una dichiarazione ufficiale a CNET Japan: “L’hardware presentato da Genki al CES, spacciato per prodotto Nintendo, non è ufficiale e non è stato fornito dall’azienda.”

In seguito, Genki ha chiarito che il mockup non è basato sui file CAD ufficiali di Nintendo, ma semplicemente su render, indiscrezioni e altre informazioni oggetto delle fughe di notizie avvenute negli ultimi mesi e, dunque, di dominio pubblico.

Le speculazioni sul successore della Switch indicano un hardware capace di supportare titoli AAA moderni, come The Witcher 4, e un lancio accompagnato da due giochi principali. Si prevede che la console includa miglioramenti significativi rispetto al modello attuale, sia in termini di potenza che di design.