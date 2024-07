Hai sempre sognato una Nintendo Switch Lite Oled? Abbiamo una cattiva e una buona notizia. La cattiva è che, a distanza di quattro anni dal suo debutto, Nintendo non ci pensa minimamente ad aggiornare la sua console più portatile. Quella buona è che ha provveduto uno youtuber.

Taki Udon, un noto creatore di contenuti specializzato in console portatili, ha svelato un mod per la Switch Lite che sostituisce lo schermo LCD con un display OLED. La modifica non è ufficiale e, dunque, non è ovviamente supportata da Nintendo. In compenso, dovrebbe essere relativamente semplice da implementare, oltre che economica.

Schermo OLED sulla Nintendo Switch Lite? Si può fare

Il nuovo schermo OLED promette di offrire una luminosità superiore, neri più profondi e colori più vividi, mantenendo le dimensioni originali di 5,5 pollici della console. Il kit per la modifica, che non è ancora disponibile per l’acquisto, non si limita a sostituire lo schermo, ma include anche un’uscita per la TV a 720p. Non male, considerato che la versione Lite della console non può essere collegata ad uno schermo esterno.

Udon sostiene che la sostituzione dello schermo da lui congegnato non richiederà grossa esperienza: sarà alla portata di tutti, o quasi. Per il momento non è ancora possibile acquistare il kit, ma in compenso lo youtuber ha condiviso un nuovo video di aggiornamento che promette davvero molto bene. Salvo sorprese, costerà 50$.

Modificare la Switch: a vostro rischio e pericolo

Ma prima di fars prendere da facile entusiasmo, vale la pena di fare un’importante precisazione. Il kit non è supportato da Nintendo, motivo per cui modificare la console è interamente a vostro rischio e pericolo. Sostituendo lo schermo, la Switch Lite non sarà più in garanzia: qualsiasi guasto dovrà essere riparato a vostre spese. Ma questo è il minimo: Nintendo potrebbe anche decidere di escludere dai suoi servizi online tutte le console con uno schermo OLED modificato. Ne vale la pena? Questo dovrete deciderlo voi.