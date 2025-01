Nintendo ha finalmente svelato i primi dettagli ufficiali sulla Switch 2, attesa per il 2025. La nuova console conserva l’essenza del modello originale, ma introduce significativi miglioramenti nel design e nelle funzionalità. Più grande della prima Switch, presenta Joy-Con aggiornati che si agganciano lateralmente tramite un sistema che potrebbe utilizzare magneti, secondo i leak emersi fino ad oggi.

I controller hanno un design rinnovato, con pulsanti SL e SR più grandi e un nuovo pulsante sotto il tasto Home sul Joy-Con destro. Inoltre, sembrano poter essere utilizzati in modo simile a un mouse, ampliando le possibilità d’uso.

Altre novità includono una porta USB-C accanto al jack per le cuffie e un supporto ridisegnato a forma di U per una maggiore stabilità. Il dock ha un design più arrotondato e sarà possibile utilizzare un controller grip per collegare i Joy-Con, proprio come per la prima Switch.

Retrocompatibilità e nuove esperienze di gioco

Un aspetto fondamentale è la retrocompatibilità. La Switch 2 supporterà sia i giochi fisici che quelli digitali della Switch originale, sebbene Nintendo avverta che alcuni titoli potrebbero non essere pienamente compatibili. Nel video di presentazione, è stato mostrato un nuovo titolo di Mario Kart, ma ulteriori dettagli saranno rivelati durante un evento Nintendo Direct dedicato, previsto per il 2 aprile 2025.

Gli utenti avranno anche l’opportunità di provare la console in anteprima ad eventi organizzati a New York, Los Angeles e Dallas, con iscrizioni che apriranno il 17 gennaio.

Un’eredità difficile da superare

La Nintendo Switch è stata una delle console più vendute di tutti i tempi, con 146 milioni di unità vendute, superando la Wii e il Game Boy. Grazie a titoli iconici come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe, ha consolidato il suo successo come console ibrida unica. La Switch 2 dovrà mantenere questa eredità, introducendo innovazioni che convincano tanto i nuovi giocatori quanto i fan di lunga data.

Nintendo punta a replicare il successo della Switch originale con un mix di innovazioni e continuità. Non resta che attendere il Direct di aprile per scoprire tutte le novità sulla console più attesa del 2025.