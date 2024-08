BIGBEN presenta, con Wacebo, la sua ultima novità, ovvero la Dabliu Pen+. Questa penna rivoluzionaria è la compagna ideale per immortalare idee brillanti, prendere appunti o dar vita a disegni ispirati, preservando la bellezza autentica dello scrivere e disegnare a mano. Che si sia a lezione, in riunione o semplicemente immersi nella tua propria creatività, la Dabliu Pen + è pronta a catturare e digitalizzare ogni tratto sulla carta, offrendo un’esperienza unica, fluida e accessibile per tutti.

Leggera ed ergonomica come una penna stilografica, la Dabliu Pen+ va utilizzata in combinazione con un bloc-notes (Dabliu Notes) o un quaderno (Dabliu Book) intelligente, previa connessione all’app DabliuPen. Questo consente alla penna di catturare ogni tratto sul bloc-notes o quaderno e trasformarlo in un vettore digitale in tempo reale. Inoltre, la Dabliu Pen+ è dotata di una funzione di salvataggio dati offline, che permette di memorizzare ogni tratto anche quando non è collegata a un dispositivo, con la possibilità di scaricare e sincronizzare i nuovi contenuti in qualsiasi momento.

Con l’app DabliuPen, la penna prende vita nel mondo digitale, permettendo di accedere ai propri contenuti ovunque si sia e in qualsiasi momento.

Si può creare la propria biblioteca digitale, modificare i nomi delle pagine o del quaderno/block-notes, creare tag appositi per ritrovare gli appunti/disegni con facilità, copiare e tagliare pagine di contenuti da un quaderno/block-notes all’altro, esportarle in formato PDF o PNG e condividerle rapidamente. L’app include anche alcune funzioni integrate con l’Intelligenza Artificiale, come il riconoscimento del testo e delle formule, nonché la correzione dei contenuti. Infine, è possibile incorporare registrazioni audio alle note e condividere i contenuti audio e testi in formato MP4.

Portabilità: gli appunti e disegni digitalizzati saranno sempre a portata di mano, ovunque.

Risparmio di tempo: Digitalizzate istantaneamente ogni appunto e disegno, semplificando i processi di condivisione e archiviazione. Dimenticate fotocopie, scannerizzazioni o trascrizioni manuali dei contenuti su dispositivi digitali.

Funzionalità offline: Memorizzate ogni tratto anche quando non siete collegati a un dispositivo digitale e scaricate e sincronizzate i nuovi contenuti in qualsiasi momento.

Interazione con l’app: Rendete unica la vostra esperienza grazie alle funzionalità avanzate dell’app DabliuPen.

Supporto tecnico: Ricevete supporto dedicato per risolvere eventuali problemi e garantire un’esperienza utente senza intoppi.

Organizzazione: Organizzate e ritrovate tutti i contenuti in un batter d’occhio, classificandoli per materia, data o argomento.

Caratteristiche principali:

Riconoscimento dell’intensità del tratto

32 MB di memoria

Autonomia di una giornata intera

Registrazione e sincronizzazione dati offline

