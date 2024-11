La prossima console Nintendo permetterà di giocare ai titoli della Switch originale. L’annuncio è arrivato tramite un post sui social giapponesi, attribuito al presidente Shintaro Furukawa, in cui si conferma che i giochi Switch saranno compatibili con la prossima console, ancora senza nome ufficiale. Inoltre, è stato anticipato che anche il servizio Nintendo Switch Online sarà disponibile sulla nuova piattaforma.

Nintendo ha sottolineato quanto sia importante per il futuro dell’azienda mantenere la continuità con la sua base di oltre 100 milioni di giocatori annuali. Il Nintendo Account, infatti, è uno strumento strategico per rendere la transizione tra la Switch e la nuova console più fluida possibile, permettendo ai consumatori di accedere al vasto catalogo di titoli già presenti. Con più software disponibile su Switch rispetto a qualsiasi altro hardware Nintendo, la retrocompatibilità appare un fattore chiave per la continuità e il successo del nuovo dispositivo.

Con la retrocompatibilità, Nintendo torna alle origini

Nonostante la conferma della retrocompatibilità, restano ancora incognite sul funzionamento effettivo di questa funzione. Nintendo non ha fornito dettagli su come sarà gestita la compatibilità con le schede di gioco fisiche della Switch, limitandosi ad affermare che ulteriori informazioni verranno rilasciate in futuro. La retrocompatibilità è da tempo una caratteristica centrale nelle console portatili di Nintendo, come dimostrato dalle linee Game Boy e DS/3DS, e ha avuto un ruolo anche nelle console casalinghe con il passaggio da GameCube a Wii e, parzialmente, con Wii U.

La Nintendo Switch, però, ha segnato una rottura rispetto a questa tradizione, non supportando né i giochi fisici né quelli digitali delle console precedenti.