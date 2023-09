Nintendo Switch 2: 4K, ray tracing e 60 fps nei nuovi rumor sulla console

Arrivano nuovi rumor riguardanti Nintendo Switch 2, stavolta riferiti perlopiù a caratteristiche come risoluzione e performance. Stando a quanto riferito dall’insider NateTheHate, la nuova console Nintendo sarebbe in grado di far girare The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 4K e 60 fps, utilizzando anche la tecnologia di upscaling NVIDIA DLSS. Sul nuovo hardware, inoltre, il gioco si sarebbe presentato privo di tempi di caricamento.

Al momento, non possiamo verificare l’attendibilità di tali informazioni poiché NateTheHate non si è dimostrato sempre affidabile in passato. C’è comunque da considerare che sono sempre di più le indiscrezioni che parlano di una presentazione a porte chiuse della console o comunque dei dev kit avvenuta in occasione della Gamescom 2023. Di conseguenza non è così improbabile che tale fuga di notizie sia susseguita a questa presunta presentazione.

Sembra, inoltre, che nel corso di quest’evento sia stata testata anche la resa della demo in Unreal Engine 5 di Matrix Awakens sulla nuova console. Stando a quanto riferito dall’insider, la demo si sarebbe presentata su Nintendo Switch 2 con un Ray Tracing ancora più impressionante rispetto a quanto proposto su console di attuale generazione, ossia PS5 e Xbox Series X.

Infine, NateTheHate ha affermato che marzo 2024 dovrebbe essere il periodo migliore per la nuova console Nintendo, ma è chiaro se l’insider si riferisse alla finestra di lancio oppure al periodo previsto per il reveal ufficiale.