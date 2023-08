Nintendo Switch 2 è stata mostrata a porte chiuse alle Gamescom 2023?

Nintendo Switch 2 potrebbe essere stata mostrata con una presentazione a porte chiuse durante la Gamescom 2023. L’indiscrezione proviene da un post del giornalista di Windows Central Jez Corden su X, il quale ha aggiunto che se tali voci dovessero rivelarsi veritiere la presentazione ufficiale della console potrebbe essere imminente.

Heard some rumors recently that Nintendo maybe showed/maybe discussed the new Switch behind closed doors to select press/devs @ Gamescom.

Full reveal/leaks may be relatively imminent.

— Jez (@JezCorden) August 29, 2023