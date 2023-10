Nintendo Switch 2 avrà due modelli e uscirà a settembre 2024, secondo un’indiscrezione

Emergono altre indiscrezioni su Nintendo Switch 2. Secondo quanto riferito da SoldierDelta, leaker noto per aver fornito alcune informazioni decisamente accurate su Rise of the Ronin e sul DLC di God of War: Ragnarok, Nintendo Switch 2 uscirà a settembre 2024 ed in ben due modelli.

Più precisamente, la nuova console di Nintendo dovrebbe avere un modello standard venduto al prezzo da 449 dollari, uno solo digitale da 400 dollari. Per adesso, non ci sono indiscrezioni riguardo a quello che sarà il nome definitivo della nuova console che avrebbe oggi “NG” come nome interno.

Ovviamente, vi ricordiamo che le informazioni riportate restano delle pure indiscrezioni e quindi vi invitiamo a prendere quanto riportato con le pinze. Per il momento, sappiamo solo che una nuova console Nintendo è attualmente in sviluppo e stando a quanto riportato da alcune voci sarebbe stata persino già presentata a porte chiuse durante la Gamescom 2023.

Per saperne di più, come sempre, non ci resta che attendere. Dato l’affollarsi dei rumor, però, potremmo essere davvero vicini ad un annuncio.