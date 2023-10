Just Dance 2023 è in super sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon ci propone un interessante sconto su Just Dance 2023 in versione Nintendo Switch: vediamo i dettagli della promozione.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon di oggi ci permette di acquistare una copia di Just Dance 2023 (l’appassionante gioco di ballo di Ubisoft, nella sua ultima incarnazione) nella versione per Nintendo Switch a prezzo scontato. Lo sconto è un’offerta esclusiva Prime: potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto. Invece che 29,99€, in offerta passa a 25,99€, con uno sconto pari al 13%. Si tratta dell’acquisto della confezione con codice download: non contiene la cartuccia. Connessione Internet, Account Ubisoft e Account Nintendo sono necessari per riscattare il codice.

Multigiocatore online: grazie a questa modalità inedita, ora potete giocare a Just Dance con chi volete ovunque voi siate! Invitate fino a cinque amici a giocare con voi e scoprite chi è il ballerino migliore.

L’nterfaccia utente è stata rinnovata: passate più tempo a ballare e meno tempo a cercare le vostre canzoni preferite grazie alla nuova interfaccia utente moderna e intuitiva. Ogni playlist, modalità o brano è accessibile in pochi secondi! Sono inoltre disponibili esperienze personalizzate: sbloccate sessioni create su misura per voi e brani legati alle vostre preferenze e abitudini di gioco. Inoltre, Just Dance terrà traccia dei vostri progressi e dei vostri punteggi, così potrete dimostrare a tutti le vostre capacità di ballo!

Sinossi del gioco:

Entrate in una nuova era della danza con Just Dance 2023 Edition! Modalità multigiocatore online, opzioni di personalizzazione, coinvolgenti mondi 3D e nuovi brani e modalità di gioco aggiunti nel corso dell’anno: preparatevi a vivere una festa infinita! I contenuti aggiuntivi verranno resi disponibili su base continuativa per un periodo limitato nel corso dei 12 mesi successivi al lancio del gioco. Richiede una connessione Internet ad alta velocità e il download di dati.

