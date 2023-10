One Piece Odissey è in super sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon di oggi ci permette di acquistare una copia di One Piece Odissey nelle versioni PlayStation 4 & 5 a prezzo scontato. Lo sconto è pari rispettivamente al 39% e al 43% rispetto al prezzo consigliato: potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto. Difatti, invece che 69,99€, il gioco (in versione Standard Edition) in offerta passa rispettivamente a 39,95€ e 43,00€.

Svelato durante uno speciale livestream di One Piece, il gioco è arrivato durante i festeggiamenti per il 25esimo anniversario del manga e assicura un nuovo capitolo con solide radici nel canone. Il gioco ha tutto l’umorismo e la chimica dell’anime grazie al coinvolgimento del creatore della saga Eiichiro Oda e al cast originale giapponese per il doppiaggio. One Piece Odissey è sviluppato da ILCA Inc. ed è stato pubblicato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta. L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente!

Questa la sinossi del gioco:

ONE PIECE ODYSSEY è un gioco di ruolo con tutti gli elementi unici di ONE PIECE che gli appassionati hanno richiesto a gran voce. Il progetto è in lavorazione da diversi anni, con l’obiettivo di ricreare in ogni dettaglio il mondo di ONE PIECE, e ora è pronto a essere svelato.

Preparati per un nuovissimo RPG, caratterizzato da personaggi e mostri inediti, e prodotto personalmente da Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE. Il gioco può contare inoltre sulle magnifiche musiche di Motoi Sakuraba, noto per il suo contributo a titoli come Dark Souls e la serie di Tales of.

La Thousand Sunny è distrutta; La ciurma è dispersa; Rufy ha perso il suo cappello di paglia;

Durante il viaggio, la ciurma dei pirati di Cappello di paglia, guidata da Monkey D. Rufy, viene travolta da una tempesta. Il gruppo si ritrova su una misteriosa isola, ma ciascun membro approda in un’area diversa, perdendo il contatto con gli altri. Da queste premesse, ha inizio un’avventura tra la natura selvaggia, in cui affrontare potenti nemici e conoscere i bizzarri abitanti dell’isola. Collabora con Rufy e la sua ciurma per poter riprendere il mare.

