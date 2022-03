One Piece Odissey: trailer, foto e featurette del nuovo JRPG

Bandai Namco Europe ha annunciato oggi One Piece Odissey, un nuovo RPG a turni ambientato nell’universo di One Piece, con una storia originale e nuovi personaggi sviluppati sotto la guida del creatore della serie Eiichiro Oda: ecco il trailer ufficiale, le prime foto e il dietro le quinte della realizzazione.

Svelato durante uno speciale livestream di One Piece, il gioco arriva durante i festeggiamenti per il 25esimo anniversario del manga e assicura un nuovo capitolo con solide radici nel canone. Il gioco ha tutto l’umorismo e la chimica dell’anime grazie al coinvolgimento di Oda e al cast originale giapponese per il VO. One Piece Odissey è sviluppato da ILCA Inc. ed è previsto per il 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta. L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente!

[ONE PIECE NEWS Part 6] A brand-new console RPG is coming!!

ONE PIECE ODYSSEY has been announced! It’s time to dive in the middle of the memories! The official website will be opened soon so stay tuned for further updates!#ONEPIECE#ONEPIECENEWS pic.twitter.com/26epeAKKNP — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) March 28, 2022

Adio, il personaggio originale del gioco, e i mostri che abitano il mondo di gioco sono stati disegnati con la cooperazione di Eiichiro Oda, autore di One Piece.

Siamo felici di unirci alle celebrazioni per il 25esimo anniversario di One Piece con l’uscita di One Piece Odissey. Abbiamo unito le forze con ILCA Inc. e stiamo lavorando duro in piena collaborazione con Eiichiro Oda per creare una straordinaria avventura ambientata nel mondo di One Piece, in un gioco che speriamo sia in grado di superare le aspettative dei giocatori.

ha dichiarato Katsuaki Tsuzuki, Producer di Bandai Namco Entertainment Inc.

Leggi anche: