Tango Gameworks: il team è al lavoro su un nuovo JRPG per un insider

A quanto pare, Tango Gameworks sarebbe già al lavoro su un nuovo progetto dopo Hi-Fi Rush. Stando a quanto rivelato dall’insider eXtas1s in uno dei suoi video su YouTube il team di Bethesda starebbe sviluppando un nuovo JRPG. L’insider si è detto certo che lo studio si stia ormai già preparando al lancio del suo nuovo progetto che, contrariamente a quanto riportato da diversi rumor, non corrisponderebbe a The Evil Within 3, bensì ad una nuova IP.

Ovviamente, l’informazione riportata dall’insider resta al momento una pura indiscrezione, ma va detto che lo youtuber in questione si è comunque dimostrato una fonte affidabile in alcune situazioni: del resto, è stato proprio lui a diffondere qualche mese fa il video leak di Overdose, il presunto nuovo titolo sviluppato da Hideo Kojima per Xbox Cloud.

Al momento, Tango Gameworks non ha rilasciato informazioni su quelli che saranno i suoi prossimi progetti. Certo è che il team si è dimostrato in passato propenso a sperimentare e ad abbracciare anche generi e registri differenti, quindi un improvviso cambio di rotta non sarebbe poi così improbabile. Non ci resta dunque che attendere comunicazioni ufficiali in merito per scoprire cosa lo studio ha in serbo per noi.