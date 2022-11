Overdose: spunta in rete un video di gameplay del nuovo horror di Hideo Kojima

Overdose, il nuovo gioco horror di Hideo Kojima, si mostra per la prima volta in un breve video di gameplay, apparso in rete in queste ore. Il filmato, che potete visionare a questo indirizzo, mostra Margaret Qualley, l’attrice che interpreta Mama in Death Stranding, indossare un abito blu, mentre si aggira lungo dei corridoi bui per sfuggire ad una misteriosa minaccia.

Il filmato, tra l’altro, sembrerebbe descrivere la stessa scena riportata qualche mese fa da Tom Henderson quindi possiamo ipotizzare che il video leakato sia proprio lo stesso visto dal noto leaker. Si tratta di una registrazione off-screen, poiché vediamo dal filmato che il contenuto è stato ripreso da uno smartphone. Ovviamente al momento non abbiamo alcuna informazione sul gioco, ma stando a quanto riportato nel filmato, il nuovo titolo di Hideo Kojima dovrebbe essere una sorta di avventura horror in terza persona.

Nelle ultime settimane, Hideo Kojima ha condiviso diversi teaser del suo nuovo progetto, che in molti considerano essere Death Stranding 2. Sappiamo, inoltre, che Kojima sta attualmente collaborando con Xbox per realizzare un gioco basato su cloud, ma non è chiaro se si tratti di Overdose.

Probabilmente ne sapremo di più in occasione dei prossimi The Game Awards, in programma per l’8 dicembre 2022.