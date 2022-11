Hideo Kojima condivide il terzo ed ultimo teaser per il suo nuovo gioco

Hideo Kojima continua a condividere teaser dedicati al suo prossimo progetto. Dopo aver confermato la presenza all’interno del cast di Elle Fanning e di Shioli Kutsuna, il papà di Metal Gear Solid ha condiviso una nuova misteriosa immagine intitolata “How Come?“, ovvero “Come mai?“.

WHO AM I ?→Elle

WHERE AM I ?→Shioli

HOW COME ?→???? pic.twitter.com/0P0zLP72BX — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 2, 2022

A questo punto, è molto probabile che il teaser nasconda il volto di un altro membro del cast che sicuramente verrà reso noto nei prossimi giorni. Continuano, intanto, ad emergere ipotesi su quello che potrebbe essere il misterioso progetto di Hideo Kojima. Il più quotato sembrerebbe essere Death Stranding 2, confermato qualche mese fa dall’attore Norman Reedus.

Non è escluso che possa trattarsi ovviamente anche di una nuova IP. Di recente si è parlato molto dell’esistenza di un fantomatico gioco horror, intitolato Overdose che includerebbe tra i protagonisti anche Margaret Qualley (Mama in Death Stranding). C’è, infine, anche da considerare il fatto che Kojima è stato avvistato con Jordan Peele, il regista di Nope, al Tokyo Game Show e che il font delle immagini teaser è lo stesso di quello usato per il film.

Per scoprire cosa si cela dietro i misteriosi indizi di Hideo Kojima, non ci resta che attendere. Magari scopriremo qualcosa in più in occasione dei The Game Awards, in programma per l’8 dicembre 2022.