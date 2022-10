Hideo Kojima mostra le foto di Elle Fanning dal set di motion capture del nuovo gioco

Hideo Kojima ha pubblicato due foto che ritraggono Elle Fanning mentre posa all’interno dal set dedicato al motion capture per il nuovo gioco. Nei due scatti, Elle Fanning si diverte a farsi fotografare nelle pose più strane e dunque in due momenti che forse non hanno a che vedere con le registrazioni per il gioco vero e proprio. In ogni modo, la presenza dell’attrice all’interno del cast è stata confermata qualche giorno fa, ma il nome del progetto resta ancora avvolto nel mistero.

A giugno, Tom Henderson aveva dichiarato che il prossimo gioco di Kojima si sarebbe intitolato Overdose, ma al momento non è chiaro se si tratta proprio del gioco a cui sta prendendo parte Elle Fanning, anche perché, come di certo ricorderete, Henderson aveva riferito che in uno dei protagonisti di Overdose sarebbe stata Margaret Qualley (Mama in Death Stranding).

C’è da considerare però che negli ultimi giorni sono giunte anche diverse conferme sul possibile sviluppo di Death Stranding 2, che sarebbe stato incluso anche nel recente leak di Horizon Zero Dawn Remastered.

Intanto, dopo la conferma ufficiale della presenza di Elle Fanning all’interno del progetto, il team ha già pubblicato un’altra immagine teaser accompagnata dalla scritta “Where Am I” e con una nuova silhouette oscurata. Al momento, però, non è ancora chiaro di chi si tratti.