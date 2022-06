Hideo Kojima: il nuovo gioco horror esiste e si chiamerà Overdose?

In base alle ultime dichiarazioni condivise in rete dall’ormai noto leaker Tom Henderson, Hideo Kojima starebbe sviluppando un nuovo gioco horror dal titolo Overdose. Henderson ha rivelato che avrebbe persino avuto modo di vedere dei filmati del gioco che illustrano atmosfere e personaggi di Overdose.

In uno di questi trailer, ad esempio, il leaker sostiene di aver intravisto Margaret Qualley, l’attrice che interpreta Mama in Death Stranding, indossare un abito blu. Tuttavia Henderson chiarisce che non si tratta del seguito di Death Stranding, confermato di recente da Norman Reedus, ma di un titolo completamente nuovo.

Il filmato visto da Henderson mostra il personaggio camminare lungo dei corridoi bui e farsi strada con una torcia. Stando a quanto dichiarato, inoltre le scene mostrate erano in terza persona ma a quanto pare si potrebbe anche giocare in prima. Alla fine del video, sarebbero poi apparse anche le scritte “A Hideo Kojima Game” e, infine “Overdose“.

In relazione a quanto dichiarato da Henderson, sembra che Overdose sia appunto il nuovo titolo che Kojimja Production starebbe sviluppando per Microsoft. Ovviamente, vi ricordiamo come sempre che tali informazioni restano al momento delle pure e semplici indiscrezioni e quindi vi invitiamo a prendere quanto riportato con le pinze.

Sta di fatto, però, che se le dichiarazioni di Henderson dovessero rivelarsi corrette, è molto probabile che presto assisteremo ad un nuovo annuncio, magari proprio in occasione dell’Xbox & Bethesda Showcase o ancor prima nel corso dell’evento di Geoff Keighley del 9 giugno.