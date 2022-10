PlayStation: spunta in rete un documento leak con giochi PS5 e PC non ancora annunciati

Nelle ultime ore è emersa la possibilità che una remastered di Horizon Zero Dawn sia in arrivo su PS5. Stando a quanto dichiarato da Gematsu, tale progetto sarebbe in realtà parte di un non meglio precisato documento interno di Sony. Il leak includerebbe una lunga lista di giochi PS5 e PC non ancora annunciati, tra i quali troverebbero spazio anche la remastered di Horizon: Zero Dawn e il già citato gioco multiplayer ambientato nel mondo di Aloy.

A questo indirizzo potete trovare il link che rimanda al documento pubblicato su ResetEra, in cui si cita un “Horizon 2“, ovvero Forbidden West, ma anche il DLC e la remastered per PS5 del primo capitolo. Si cita poi anche la versione PC di Horizon 2 ed il gioco multiplayer che sarebbe in sviluppo sia per PS5 che per PC, sempre presso Guerrilla Games. Infine, c’è il già noto “Horizon VR”, ovvero Call of the Mountain, in sviluppo presso Firesprite.

Ma non finisce qui perché la lunga lista cita anche altri progetti celati dal nome in codice tra cui figura un misterioso Ocean di Kojima Production che potrebbe riferirsi a Death Stranding 2, “Heartbreak” di Firesprite, “Carbon” di Sumo Digital, Redstar di Lucid Games, “Bates” di Ballistic Moon e “Camden” di London Studio.

To add – I personally can't confirm it's authenticity. But it seems like multiple outlets have. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 3, 2022

Al momento, Sony non ha rilasciato alcuna dichiarazione su quanto emerso nelle ultime ore. Non ci resta che attendere che fonti certe confermino o smentiscano il contenuto di tale documento. Intanto, Tom Henderson ha affermato che, pur non potendolo confermare in prima persona, dovrebbe essere proprio questo il documento consultato dalle testate che hanno diffuso i rumor sull’esistenza della remastered di Horizon Zero Dawn.