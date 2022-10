Horizon Zero Dawn: una remastered sarebbe in arrivo su PS5, insieme ad un gioco multiplayer

Horizon Zero Dawn sarebbe in arrivo anche su PS5 in versione remastered, insieme ad un gioco multiplayer.

Stando a quanto riportato da un report di MP1ST, Sony Interactive Entertaiment starebbe lavorando a una remastered di Horizon Zero Dawn per PS5. L’obiettivo sarebbe quello di sfruttare la potenza della console di nuova generazione per offrire un’esperienza migliorata dal punto di vista grafico e di gameplay, seguendo dunque lo stesso modello adottato da Naughty Dog con The Last of Us Parte 1.

Il report arriva direttamente da MP1ST, ma nelle ultime ore è stato confermato anche da VGC e Gematsu: la remastered di Horizon Zero Dawn vanterebbe un nuovo sistema di illuminazione, nuovi modelli, nuove modalità grafiche, tante opzioni per l’accessibilità e soprattutto un gameplay migliorato (anche se non è dato sapere in quale misura)

Si parla poi di un gioco multiplayer per PS5 e PC ambientato nel mondo di gioco di Horizon. Il titolo dovrebbe permettere di personalizzare il proprio personaggio sulla base delle varie tribù apparse nel gioco. Anche per questo titolo, però, le informazioni sono abbastanza scarse e non è al momento possibile capire se si tratti di un gioco cooperativo o di un gioco PvP.

Ovviamente, vi ricordiamo che al momento tali informazioni restano delle pure indiscrezioni. Restiamo dunque in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony e Guerrilla Games.