SpaceX ha dovuto rimandare il lancio della sua missione Polaris Dawn con a bordo un equipaggio privato. Il motivo di questo ritardo è causato da una perdita di elio che ha colpito le attrezzature di terra dell’azienda presso il Kennedy Space Center della NASA.

Falcon e Dragon rimangono in buona salute e l’equipaggio continua a essere pronto per la missione di più giorni nell’orbita terrestre bassa.

SpaceX in una nota pubblicata su X

Il modulo di servizio della navicella spaziale Starliner ha subito molteplici perdite di elio, anche prima del lancio, e che hanno costretto dunque a rimandare il lancio nello spazio. Ad ogni modo, SpaceX ha fatto sapere che l’ultima perdita interessa solo le apparecchiature di terra e non i propulsori collegati alla sua navicella spaziale Crew Dragon o al razzo Falcon 9. In ogni caso, questo tipo di problema dimostra che anche SpaceX può soffrire di alcuni problemi che costringono a rimandare le missioni.

Alcune informazioni sulla missione

Se tutto andrà secondo i piani, entro la fine di questa settimana, la missione di SpaceX vedrà il pilota di jet e miliardario Jared Isaacman eseguire la prima passeggiata privata in assoluto e lo farà insieme al collega membro dell’equipaggio e ingegnere di SpaceX Sarah Gillis. La missione porterà l’equipaggio su un percorso orbitale piuttosto pericolosa, esponendo i loro corpi a rischi non indifferenti. Questa notizia arriva dopo che il razzo Falcon 9 di SpaceX non è stato in grado di fornire un carico utile di 20 satelliti Starlink, lo scorso mese, a causa di un problema legato allo stadio superiore del razzo.

Due settimane più tardi, la società spaziale ha ottenuto l’autorizzazione per poter ricominciare a lanciare i propri satelliti. Il prossimo tentativo di lancio di SpaceX, della sua missione Polaris Dawn, dovrebbe avvenire domani o dopodomani, e la passeggiata spaziale dovrebbe avere luogo dopo tre giorni dall’inizio della missione, quindi manca davvero poco.