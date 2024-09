Un nuovo record mondiale, di cui si sta tanto parlando, è stato raggiunto nelle scorse ore. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? La risposta a tale domanda è legata alla presenza di ben 19 persone attualmente in orbita, contemporaneamente, attorno alla Terra. Nello specifico nella giornata di mercoledì 11 settembre tre astronauti sono arrivati alla Stazione Spaziale Internazionale, indicata con la sigla ISS.

Questi sono andati ad aggiungersi agli astronauti che al momento stanno orbitando intorno alla Terra in quanto impegnati nella missione civile Polaris Down. Questo è il nome associato ad una missione emozionante e allo stesso tempo innovativa. All’equipaggio presente a bordo dell’astronave Crew Dragon è offerta la possibilità viaggiare così lontano dalla Terra come mai accaduto in seguito alla missione Apollo terminata tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70.

Don Pettit, Aleksey Ovchinin e Ivan Vagner. Questi sono i nomi dell’astronauta statunitense e dei due cosmonauti russi che hanno raggiunto l’ISS aggiungendosi quindi agli altri presenti a bordo. Stiamo parlando di Nikolai Chub, Tracy Caldwell Dyson, Oleg Kononenko, Alexander Grebenkin, Jeanette Epps, Michael Barratt, Matthew Dominick e per finire Suni Williams e Butch Wilmone. Gli ultimi due, come molti già sapranno, sono gli astronauti rimasti bloccati da mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Chi sono i 19 umani in orbita intorno alla Terra contemporaneamente

E ancora, oltre ai nomi menzionati in precedenza occorre precisare che in orbita vi sono anche tre taikonauti che si trovano esattamente a bordo della Stazione Spaziale Cinese Tiangong. Stiamo parlando di Ye Guangfu, Li Cong e Li Guangsu che hanno da poco effettuato la prima passeggiata spaziale privata in quanto protagonisti della missione Polaris Dawn di SpaceX.

Il record attuale, di persone in orbita attorno alla Terra nello stesso momento, ha battuto quello registrato lo scorso anno ovvero a Maggio del 2023. Occasione questa nella quale a trovarsi in orbita sono state non 19 ma 17 persone. Tra questi anche l’astronauta Frank Rubio.