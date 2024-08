Un vero e proprio record è stato segnato di recente dall’auto elettrica Ford Mustang Mach – E. L’auto in questione è infatti riuscita a percorrere il viaggio più lungo mai fatto prima di adesso con una sola ricarica, riuscendo a battere in questo modo il record mondiale precedentemente segnato. Nello specifico il record in questione era stato stabilito in Cina, ed esattamente a Hangzhou, e corrispondeva a 563,97 miglia percorsi con una sola ricarica.

Adesso però il veicolo Ford menzionato in precedenza è riuscito a riscrivere la storia percorrendo con una sola carica ben 924 chilometri. Il tutto è stato documentato con filmati ovviamente verificati, tramite lettura del contachilometri, GPS ecc. Insomma, per la Ford si tratta di un grande successo in quanto tramite l’utilizzo di un loro veicolo elettrico è stato possibile segnare un nuovo Guinnes mondiale.

Alcune preziose informazioni sulla Ford Mustang Mach-E

Ma, cosa sappiamo sull’auto elettrica che ha segnato il nuovo record mondiale? La Ford Mustang Mach-E ha una batteria da 91 kWh e riesce a percorrere in media 6,25 miglia per kWh sulle strade di Cambridgeshire, Leicestershire, Nottinghamshire, Norfolk, Yorkshire e Yorkshire. Il viaggio ha avuto inizio il 27 luglio alle ore 02.00 e, stando a quelle che erano le previsioni sulla durata della batteria, si sarebbe dovuto concludere alle ore 22.00.

Ma nonostante la batteria abbia raggiunto lo 0%, ecco che coloro che si trovavano alla guida ovvero Kevin Booker e Sam Clarke sono riusciti a percorrere ancora altre 21 miglia. Il viaggio si è quindi concluso il 28 luglio alle ore 02.09. Ciò significa che la batteria dell’auto ha avuto una durata di oltre 24 ore. Altro elemento che, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembrerebbe aver contribuito a migliorare il viaggio, è quello legato alla presenza di pneumatici Bridgestone.

Sulla questione si è espresso il Direttore regionale di Webfleet UKI per Bridgestone Mobility Solutions ovvero Beverley Wise affermando che il record raggiunto altro non è che la testimonianza del duro lavoro svolto da tutti coloro che si trovano coinvolti in questa particolare e speciale impresa.