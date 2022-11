Hideo Kojima: l’attrice Shioli Kutsuna comparirà nel nuovo gioco

L’attrice Shioli Kutsuna comparirà nel nuovo gioco di Hideo Kojima. A svelarlo è stata una nuova immagine teaser apparsa sul sito ufficiale di Kojima Productions che va a confermare la presenza dell’attrice all’interno cast, accanto ad Elle Fanning.

Shioli Kutsuna is Joining Hideo Kojima's Next Gamehttps://t.co/B3Sx61CzBo — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) November 1, 2022

L’attrice è nota al grande pubblico per aver interpretato Yukio in Deadpool 2. Ha recitato inoltre in diverse serie TV, tra cui figura anche Invasion di Apple TV+. Nel 2016 ha doppiato anche Lunafreya Nox Fleuret nella versione giapponese di Kingsglaive: Final Fantasy XV, il film prequel del gioco Square Enix.

Per quanto riguarda invece il progetto di Hideo Kojima, al momento tutto resta ancora avvolto nel mistero. In molti ritengono che possa trattarsi di Death Stranding 2 per i numerosi indizi apparsi delle ultime settimane, come il riferimento del logo dell’ultima immagine teaser, ma non è escluso che possa rivelarsi infine un progetto totalmente inedito. Per scoprirlo, come sempre, non ci resta che attendere. L’annuncio ufficiale dovrebbe essere ormai vicino.