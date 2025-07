Molecole incapsulate in 10 minuti: la rivoluzione della medicina di precisione

Un nuovo studio coreano potrebbe comportare una grande rivoluzione nel settore della medicina. Questo grazie ad alcuni ricercatori della Korea Institute of Science and Technology e del Biomolecular Recognition Research Center. Stiamo parlando di Kim Ho-jun e di Kim Hong-nam, i quali hanno dichiarato di aver trovato un nuovo sistema che permette di incapsulare delle grandi molecole nel giro di pochi minuti.

Si tratta di un sistema che trasforma delle molecole in esosomi, ovvero delle strutture che sembrano essere delle vescicole e che si originano mescolando per l’appunto queste sostanze. Si tratta di un grande passo avanti perché queste nuove strutture potrebbero fare la differenza in campo medico, in quanto rappresentano dei sistemi in grado di segnalare ciò che avviene tra le varie cellule. Dobbiamo però evidenziare come lo studio sia ancora piuttosto limitato, poiché le membrane di queste vescicole sono molto dense e contengono delle sostanze come il colesterolo che possono rendere difficile la trasmissione dei messaggi.

Il nuovo studio coreano, invece, si focalizza sull’utilizzo di particelle più grandi che utilizzano EXO sintetizzati, il che permette una fusione più efficace delle varie sostanze, permettendo con più facilità la trasmissione dell’mRNA. Il tutto può avvenire in solo 10 minuti, sintetizzando con successo le caratteristiche delle molecole e riducendo al minimo le lesioni.

Medicina di precisione: il nuovo studio potrebbe fare la differenza

A quanto pare, lo studio in questione non richiederebbe nemmeno attrezzature e strumenti complessi e con il tempo potrebbe semplificarsi sempre di più. Questo è un grande passo avanti nel settore della medicina, in quanto potrebbero essere trattati a fondo disturbi che colpiscono il cervello o che danno origine a tumori e malattie autoimmuni.

Potrebbero quindi venire alla luce delle terapie che combinano diverse sostanze agendo specificatamente per un determinato paziente. Al momento lo studio in questione è stato pubblicato su Nature Communications e prossimamente la rivista verrà aggiornata con i nuovi progressi del caso.