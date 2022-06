Hideo Kojima conferma la partnership con Xbox Game Studios per un nuovo gioco

Alla fine è arrivata la conferma ufficiale. In occasione dell’Xbox & Bethesda Showcase, Hideo Kojima è intervenuto con un video messaggio per confermare la partnerhip con Xbox Game Studios per lo sviluppo di un nuovo gioco.

È gioco che ho sempre voluto creare. È un gioco completamente nuovo, uno che nessuno ha mai giocato o visto. Ho atteso molto per l’arrivo di quel giorno, quando avrei avuto modo di creato. Con la tecnologia cloud di Microsoft e il cambiamento dell’industria, è ora possibile mettermi alla prova per creare questo concept mai visto prima. Potrebbe volerci del tempo, ma non vedo l’ora di collaborare con l’Xbox Game Studios.

Del nuovo titolo di Kojima in arrivo sulle console Xbox non si sa praticamente nulla. Non è stato mostrato infatti né un teaser, né un trailer. Ciò che sappiamo però è che il nuovo gioco sfrutterà la tecnologia di Microsoft per dare vita ad “un concept mai visto prima“. Che si tratti del chiacchierato Overdose? Non ci resta che attendere dettagli più specifici in merito.