Atelier Ryza: trailer della serie anime tratta dalla serie di JRPG

Il 24 marzo uscirà, per Nintendo Switch, PlayStation 5 , PlayStation 4 e PC Windows (tramite Steam), Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, terzo capitolo della serie Atelier Ryza, a sua volta ennesima serie della prolifica saga di JRPG Atelier, nata nel 1997 con Atelier Marie: The Alchemist of Salburg. Proprio in concomitanza con l’uscita del videogioco arriva anche il primo trailer dell’anime tratto dalla serie, che debutterà quest’estate in occasione del venticinquesimo anniversario della saga.

Non si tratta, naturalmente, della prima iterazione esterna al mondo dei videogiochi di “Atelier”: nel corso degli anni si sono visti diversi manga ufficiali, nonché un anime tratto da Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky, nel 2014.

La versione anime, naturalmente, manterrà gli stessi doppiatori del gioco, come capita quasi sempre in occasioni simili (vedasi, ad esempio, Persona 5) e vedrà la direzione di Ema Yuzuriha per LIDEN FILMS, con la supervisione dell’autore originale Yashichiro Takahashi. Il design invece sarà di Tomoyuki Shitaya, che abbiamo già visto al lavoro su Bakuman e Food Wars. Un ottimo modo per festeggiare il recente traguardo dei 1.6 milioni di copie vendute nel mondo dei primi due capitoli della serie Ryza, non c’è che dire.

In Atelier Ryza 3 i giocatori indagheranno su uno strano gruppo di isole, esplorando varie regioni mentre tentano di svelare una misteriosa, nuova minaccia; Durante la loro avventura, potranno giocare missioni generate casualmente E imbattersi anche in un nuovo tipo di missioni, dette World Quest. Completandole, i giocatori impareranno di più sui territori e sui pittoreschi personaggi che incontrano lungo la loro strada. Ma bisognerà prestare attenzione, dato che il completamento di una World Quest può comportare modifiche al campo e ad altre aree! Il celebre sistema di alchimia e crafting della serie viene ulteriormente raffinato in questo episodio e comprende, tra le altre cose, un nuovo sistema per cucinare squisite pietanze.

